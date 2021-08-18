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宏利環球張麗萍：中國加強監管 無礙今年經濟

【明報專訊】近期，中央頻頻有新政策出台，科技、教育及地產等行業都受到消息影響。不過，宏利環球新興市場固定收益研究主管張麗萍（圖）認為，中國政府加強對房地產、互聯網及教育等行業的監管審查，是應對民眾所關注的問題而作出的舉措。儘管影響了相關市場，個別受影響行業的信貸息差擴闊幅度仍屬溫和（反映市場對這些行業的風險胃納沒有太大的轉變）。張麗萍相信，這些監管變動對宏觀經濟的影響相當輕微，相信不會左右中國2021年下半年的國內生產總值增長，並對中國的長期社會經濟發展有利，現時反而可以檢視是否有吸納的機會。

就近期的監管發展而言，部分市場人士認為這些政策出乎意料之外，但並非感到全然驚訝。張麗萍認為，投資者需要注視往後的發展，因為監管環境或會繼續出現改變。她表示，政府自2017年以來，已將其首要的經濟優先目標，由推動量化增長，轉為鼓勵更具體的質化成果。換言之，經濟發展應講求為民眾日常生活帶來更大的裨益，而不是單純追求可觀的整體國內生產總值數據。

整頓課後補習 旨在鼓勵生育

基於這個框架，近期監管改動的主要目標，是透過降低教育相關成本和鼓勵組織家庭，以應對國民人口增長放慢的挑戰。張麗萍認為，這些新法規在短期內應不會對中國今年下半年的經濟復蘇造成重大影響；長遠來看，對國家的社會經濟發展及以下若干主要行業將帶來正面影響。

另外，內地人口紅利下降，中央鼓勵三孩政策，惟不少年輕父母擔心教育成本問題，仍然不敢貿然生小朋友，因此中央為針對補習支出等問題，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，當中提出要從嚴治理、全面規範校外培訓行為。雖然新政對課後補習培訓行業造成沉重打擊，但相信對整體經濟造成的影響相對仍小，該行業僅佔中國 2019年國內生產總值約 0.7%。

長遠緩減中產階層高昂育兒成本

張麗萍認為，政府在過渡期間將採取循序漸進的方針。該行業僱用不少受過高等教育的導師，其中許多都是應屆大學畢業生。此外，課後補習培訓教育，一般採取預先收費模式，因此可能引發重大財務損失。儘管法規監管對行業造成打擊，長遠來看，張麗萍認為有助緩減中產階層所承受的高昂教育及育兒成本，從而釋放更多消費力，以及營造更多元化的教育環境，因為非學科類的校外補習培訓業務仍可如常營運。

互聯網行業債市料續波動

至於，互聯網行業的新法規對宏觀經濟造成的影響應屬有限，有關法規旨在改善員工福利、網絡安全及遏制市場壟斷勢力。加強對員工和客戶的保障，可降低與該行業相關的整體社會風險。減少互聯網平台壟斷的戰術策略，亦有助促進市場競爭，並刺激經濟創新。

從信貸角度來看，中國互聯網公司在中長期增長和盈利能力方面，將面臨結構挑戰，因為有關公司將在運用其市場主導地位，以及實現跨行業增長時遇到更多阻力。隨着這些事件風險持續發酵，張麗萍預期中國互聯網行業的債券表現將繼續波動。

樓市調控 土儲充足融資渠道多內房較有利

除了教育及互聯網外，房價「失控」的深圳市房地產市場有「降溫」政策出台。深圳市住房和建設局上月發布了《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，加強並細化了此前限購政策的執行標準。

根據新的要求，在深圳市落戶滿3年且連續繳納36個月個人所得稅或社會保險的居民才有購買商品住房的資格；同時，個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年調整到5年。遏抑房地產行業炒作的措施，從而帶來更正面的長期發展前景。雖然對內房企業帶來影響，但張麗萍亦指出，一些擁有充足土地儲備，並於在岸和離岸市場具備多元化融資渠道的發展商應較為有利。

金融市場反覆波動，難免會令投資者感到不安。但這輪的監管變動情况而言，張麗萍認為投資者應探究本源和背後理據。更重要的是，她認為這些政策應有助提振中國的社會經濟環境，長遠而言，將有助投資者發掘吸引投資。

龍彩霞 明報記者

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