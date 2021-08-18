首都廣場兩舖業主損手八成離場

土地註冊處資料顯示，首都廣場2樓單號舖，上月以80萬元售出，原業主於2013年以380.8萬元購入，持貨8年，帳面勁蝕300.8萬元或79%；同時，同層另一雙號舖位則以82萬元售出，原業主2013年以410.4萬元購入，現帳面要蝕328.4萬元或80%。

資料顯示，上述兩個舖位由同一名買家購入，即共作價162萬元。市場消息稱，北角渣華道28號地下雙號鋪，面積約1300方呎，最新以約4300萬元售出，呎價約3.3萬元；原業主於2018年以4900萬元購入，帳面蝕約600萬元，蝕幅約12%。據悉，該舖現時月租11萬元，新買家可享約3厘租金回報。

「新界仔菜檔」4050萬購荃灣地舖

另一方面，「新界仔菜檔」再度入市。土地註冊處資料顯示，荃灣新村街平愛大廈地下A號舖前舖，本月初以4050萬元售出，以面積約350方呎計，呎價約11.5萬元，買家以建和有限公司作登記，公司董事為「新界仔菜檔」老闆李小玲；原業主早於1988年以125萬元購入，其後進行內部轉讓，持貨33年後，現帳面獲利3925萬元，賺幅31倍。