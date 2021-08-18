君臨天下三房6200萬沽 17年升值4倍

市場消息表示，上述君臨天下1座高層A室，實用1084方呎，屬3房套房間隔，以6200萬元易手，實呎57,196元。屋苑最高成交呎價紀錄為2座高層A室，實用1061方呎，2019年6月以6868萬元售，實呎64,731元。翻查資料，單位原業主2004年以1262萬元買入，持貨17年，帳面賺4938萬元或近4倍。

殷然銀主盤高底價4% 7800萬拍賣售出

事實上，部分買家轉投拍賣場「尋寶」。環亞物業拍賣行昨日拍賣會售出5伙，當中3伙為銀主盤，其中西半山殷然極高層C室，實用1708方呎，享維港海景，底價7500萬元開拍，獲兩組買家出價，搶至7800萬元售出，比底價高300萬元或4%，實呎45,667元；單位2016年一手成交價7260萬元，5年升值540萬元或7.4%

中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳海天晉6A座高層B室，實用593方呎2房間隔，可望海景，6月以1360萬元放盤，原業主累減減價120萬或8.8%後、至1240萬元沽出，實呎20,911元，成交價創屋苑2房新高。

海天晉兩房1240萬易手 創同類新高

海天晉對上同類高價為今年5月易手的6B座中層G室，以1220萬元售出，實呎20,401元，即新紀錄推高20萬元或1.6%。原業主2016年4月以900.62萬元一手購入，持貨5年升值339.38萬元或逾38%。

北角老牌屋苑城市花園交投市况亦不俗，兩日連錄3宗成交。中原區域營業董事林龍南透露，城市花園10座極高層D室，實用1099方呎3房戶，以1880萬元易手，實呎17,106元；原業主2014年9月以1200萬元買入單位，帳面獲利680萬元或57%。另港島東指標屋苑太古城，新錄天星閣低層H室易手，實用580方呎，屬2房則王，望內園景，經議價後減35萬元或3%後，以1315萬元易手，實呎22,672元，屬市價；原業主2015年6月以968萬元買入，6年獲利347萬元或36%。