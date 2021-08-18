長實每呎9112元奪元朗地 高估價上限14%

吳佳慶：打造精品住宅 計劃建洋房

地政總署公布，上述元朗流業街與涌業路交界地皮，由長實以7.16億元投得，以可建樓面逾7.85萬方呎計，每方呎樓面價約9112元。長實執行董事吳佳慶指出，地皮條件獨特，是靠近元朗市中心極罕見之低密度住宅地，集團計劃發展成精品住宅，擬全部興建兩層高洋房。

資料顯示，長實對上一次投得官地，為今年2月以102.8億元、每方呎樓面地價15,861元投得的啟德跑道區第4E區2號地皮。事實上，長實在元朗區內亦有不少新項目，如元朗洪水橋洪元路新盤「#LYOS」，項目仍待批預售樓花，料今年第四季有機會推出；該盤提供341伙，預計2023年9月30日落成、樓花期長約25個月。

對元朗地皮以高價售出，中原測量師行張競達表示，項目規模較細，興建洋房及分層大單位的潛力較大，而近年區內洋房及低密度分層住宅的銷情均理想，料地皮完成發展後，每方呎售價1.5萬、1.6萬元已有利潤，洋房售價潛力更看高一線。

將來料每呎售1.5萬至1.6萬元已獲利

項目上周共收到16份標書，為區內接獲標書最多的住宅官地，除長實外，主要入標發展商包括新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）、其士（0025）、遠展（0035）、爪哇（0251）、佳明（1271）及莊士中國（0298）等。至於元朗最高樓面呎價住宅地，為已故賭王何鴻燊四太梁安琪旗下尚嘉控股，於2015年以5.48億元奪得的牛潭尾低密度住宅地皮，以可建樓面4.5萬方呎計，每方呎樓面地價12,119元，創新界西北住宅官地樓面呎價新高。

土瓜灣高山道 新柳街舊樓強拍獲批

另土地審裁處最新批出土瓜灣高山道26號、新柳街2A至2B號強拍申請，底價1.36億元，項目由新朗發展（實業）有限公司持有大部分業權，佔地1910方呎，其中新柳街2A號地舖原由影帝梁朝偉持有，今年4月由新朗發展（實業）以1350萬元收購，梁朝偉帳面蝕讓150萬元或一成。