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Wetland周六首輪售350伙 86%發價單賣

【明報專訊】8月下旬將有大型新樓盤開展首輪銷售；新地（0016）旗下樓花期長約10個月的天水圍Wetland Seasons Bay第1期，以折實均呎1.5萬元加推215伙，並落實推出350伙於本周六（21日）首輪銷售。

新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay第1期加推3號價單涉215伙，涵蓋1房至3房戶，包括58伙特色戶，維持最高17.5%折扣，折實價471.68萬至972.36萬元，整批折實均呎15,018元；若以定價計，今批單位市值逾16.5億元。

折實均呎1.5萬再加推215伙

雷霆表示，今張價單比上一張價單折實均呎高約6.5%，主要是因為有58伙特色戶，因此拉高呎價水平，實際只屬輕微加價；項目迄今已公布3張價單共涉583伙，佔今期單位總數1224伙的48%。

收約6500至7000票 超額21至22倍

新地同時公布銷售安排，周六首輪推售，Wetland Seasons Bay第1期350伙，其中302伙即86%以價單形式發售，其餘48伙以招標推售，周四截止登記，A組買家須購入2至5伙，B組買家可購入1至2伙。

新地代理總經理胡致遠補充，項目已公布583伙價錢，但為妥善管制人流，故首輪推售只推出350伙，單計302伙以價單形式發售單位，折實入場費約455萬元，價單定價計市值逾23.5億元。市場估計，項目截至昨晚料收約6500至7000票，以首輪價單發售302伙計，預料超額約21至22倍。

薈藍首輪買家 逾半數來自葵青荃灣

同時，將在周五（20日）次輪發售109伙的青衣薈藍，發展商宏安地產（1243）指出，項目上周六首輪沽清143伙，逾半數買家來自葵青及荃灣區。

宏安地產並表示，薈藍採用意大利進口的木紋地磚、美國品牌Lockly智能門鎖，廚房配套電器選用法國品牌De Dietrich。

另個別新盤錄大額撻訂，嘉里（0683）何文田皓畋10座15樓B室，實用1300方呎4房間隔，2019年6月以4530萬元售出，買家為內地客，預料先後已付樓價14%訂金，意味遭沒收金額涉約634萬元。

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