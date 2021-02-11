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港島南岸揚海上樓書 快公布價單 提供600伙 最細1房320呎起

【明報專訊】今年5月初開售、路勁（1098）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期晉環大開紅盤後，同區再有全新樓盤登場，勢成本月下旬新盤市場焦點；嘉里（0683）和信置（0083）合作的港島南岸第2期揚海，已上載樓書及公布戶型分類，預料短期開價及開設示範單位，意味開售部署已進直路。

明報記者 盧浩鏘

樓花期長約2年的揚海，由兩座住宅大樓組成，各細分為A、B兩翼，單位總數600伙。嘉里香港區總經理湯耀宗指出，揚海擬短期內開價，及向傳媒開放設於鰂魚涌嘉里中心的3個示範單位。他續稱，項目以航海為設計意念，平台花園及基座有如船身形狀，大樓外牆設計則為船帆，建築特色洋溢動感。

近八成單位屬2房和3房

揚海提供的戶型種類繁多，涵蓋1房至4房，其中1房戶設58伙。面積最細為2A座5樓E室，實用320方呎，採用開放式廚房設計；兩房戶271伙、實用436至638方呎；3房戶實用749至955方呎，共198伙；另4房戶實用1299至1420方呎，共44伙。

4房連天台特色戶最大1901呎

可留意的是，項目主打2房和3房戶，兩款單位合共佔469伙，相當於項目單位總數的78%。另揚海樓書顯示，1B座32樓A室，實用面積1901方呎，4房間隔另連313方呎平台及1842方呎天台，為面積最大單位。

項目另一賣點，是單位樓層高度為3.15米，部分高層單位及特色單位更可達3.4米至3.5米，可營造不俗空間感。另嘉里同系屯門掃管笏滿名山，亦上載新銷售安排，本周六（21日）起推出5幢洋房招標，截標日期為9月30日；包括名庭3號、5號及10號屋，分別是實用2815方呎連1649呎花園、2861方呎連2098呎花園、2877方呎連2469呎花園；此外，山庭3號及5號屋，實用同為2865方呎、另連700餘方呎花園。

晉環全盤800伙 5月至今累沽近八成

事實上，港島南岸第1期晉環銷情熾熱，5月開售迄今累售約613伙，佔項目單位總數800伙近八成，套現總額達134億元，最高成交售價、呎價單位為第1A座39樓F室，屬實用1218方呎4房戶，成交價6600萬元、實呎54,187元。

晉環首推160伙折實均呎29,689元，樓盤開售後吸引多位城中名人入市，包括華置（0127）大股東「大劉」劉鑾雄昔日「紅顏知己」呂麗君(現改名為呂姵霖)、歌星李克勤妻子盧淑儀等。

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