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2021年8月18日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
市監局再出招 阿里騰訊挫半成 倡禁網絡不正當競爭 恒指再失26000關
美證交主席指中國遊戲中途大改規則
阿里重倉嗶哩嗶哩美股 沽清Groupon
中網投入股微博子企 有權任命一名董事入局
許家印卸任恒大地產董事長 恒大挫逾4%
舜宇降手機鏡頭增長指引 券商評價迥異
永久離港領MPF宗數連跌3年
友邦半年新業務價值升22% 中期息多派8.6% 股價逆市升3.14%
本地客新業務價值升16% 抵消內地客減
證監上季盈餘1.4億 按年增36%
瀋陽國資委接部分恒大盛京銀行持股
中國建築多賺逾兩成 中期息按年升18%
銷售強勁反彈 港華燃氣上半年多賺34%
商湯傳港上市集資逾155億 遭美列制裁名單 IPO無美資行參與
受惠行業復蘇 朗廷酒店經營虧損收窄
「新疆棉事件」推動 361度中期純利升33%
索羅斯淡馬錫投資滴滴齊損手 內地查網絡安全 股價較上市首日跌逾四成
美7月零售銷售遜預期 道指早段跌逾300點
Poly Network聘入侵黑客 任公司首席安全顧問
張兆聰：港華燃氣估值吸引 逢低吸
植耀輝：創科績佳管理優良
技術取勝：中國國航50天線阻力大
國泰伙OpenRice 善用里數搵食
趁維他奶股價跌殘 兩獨董出手掃貨
劉思明：百富受惠全球無現金化 升穿三角可追
周顯：《逃犯條例》原意是堵走資缺口
湯文亮：好老闆未必是長租客
港島南岸揚海上樓書 快公布價單 提供600伙 最細1房320呎起
Wetland周六首輪售350伙 86%發價單賣
長實每呎9112元奪元朗地 高估價上限14%
君臨天下三房6200萬沽 17年升值4倍
首都廣場兩舖業主損手八成離場
宏利環球張麗萍：中國加強監管 無礙今年經濟
劉思明：百富受惠全球無現金化 升穿三角可追
【明報專訊】港股沽壓沉重，弱勢的科網等首當其衝捱沽，部分強勢的金屬礦石也遭到沽售，只有部分傳統舊經濟行業股如電力、化肥水務、基建水泥走勢偏好。
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劉思明
財經專欄
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