Poly Network聘入侵黑客 任公司首席安全顧問

上周被偷47億資產 歸還後不追究

此外，美國零售巨頭沃爾瑪（WalMart）（美：WMT）加入亞馬遜（美：AMZN）的行列，正為美國阿肯色州總部招募虛擬貨幣專家，制定「虛擬貨幣策略及產品路線圖」，確定與虛擬貨幣相關的投資及合作項目。

沃爾瑪在其網站刊登的招聘廣告，尋找至少有10年產品管理經驗的專家制訂其區塊鏈策略，最好是擁有「對虛擬貨幣生態系統的重要功能知識」和「企業家思維」的人才。亞馬遜早前也在招聘類似的專才。歐洲虛擬貨幣經紀商Bitpanda在新一輪融資，籌集到2.63億美元，估值達到41億美元（約320億港元），在5個月內增長兩倍。5個月前，Bitpanda估值僅12億美元。此輪融資由科技大亨Peter Thiel創辦風投公司Valar Ventures牽頭，自去年9月進行首輪主要融資以來，Valar第三次注資Bitpanda。Peter Thiel是PayPal（美：PYPL）及大數據分析公司Palantir Technologies（美：PLTR）聯合創辦人，也是facebook（美：FB）早期投資者。

（綜合報道）

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