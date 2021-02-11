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美7月零售銷售遜預期 道指早段跌逾300點

【明報專訊】對Delta變種病毒的擔憂，抑制了美國人的消費意欲，加上政府的刺激措施效力減弱，美國消費者上月減少消費，跌幅超越預期。美國7月零售銷售額按月跌1.1%，預期為下跌0.3%。汽車和零件經銷商的銷售額領跌，服裝和體育用品商店的銷售額也大幅下滑。不過由於能源價格向上，上月汽油銷售額上漲。剔除汽車，美國7月零售銷售額按月跌0.4%。數據預示美國經濟增長可能被變種病毒個案上升所拖慢，美股三大指數早段下滑，道指早段跌逾300點，美國家居裝修用品零售商家得寶（Home Depot）（美：HD）領跌，早段跌幅超過5%。

市場避險 美匯指數升穿93

隨着經濟活動重啟，打算自行裝修家居的消費者有所減少。家得寶上季客戶交易量按年減少5.8%，不過每宗交易平均價格上漲11.3%，使上季銷售額按年增長8.1%至411.2億美元。上季同店銷售額增長4.5%，低於分析師預期。

建築成本上漲，影響到住宅發展商的信心。全美住宅建築商協會（NAHB）的數據顯示，美國8月NAHB房屋市場指數為75，創去年7月以來低位。疫情蔓延為全球增長前景帶來不確定，市場避險，美匯指數昨晚升穿93。新西蘭錄得2月以來首宗新冠確診，促使政府宣布新的短期封鎖措施，紐元兌美元跌逾1%，低見0.6906，創3周低位。

不過受惠於經濟活動重啟，歐元區上季經濟改善，次季GDP修正值按季增長2%，與初值一致。與疫情最嚴重的去年同期相比，上季GDP增長13.6%，較初值的13.7%增幅略為下修。此外，路透引述4名消息人士稱，油組及盟友（OPEC+）認為，儘管美國施壓要求增加供應遏抑油價，但未來數月不會釋出較原訂計劃更多的原油，國際油價昨晚升0.5%。

（綜合報道）

[國際金融]

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