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索羅斯淡馬錫投資滴滴齊損手 內地查網絡安全 股價較上市首日跌逾四成

【明報專訊】美國證交會（SEC）的文件披露，「金融大鱷」索羅斯（George Soros）的旗艦基金Soros Fund Management、新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）及老虎環球基金（Tiger Global）等知名投資機構，上季因大手押注滴滴出行（美：DIDI）而面臨損失。滴滴於6月底赴美上市後不久，就被內地監管機構啟動網絡安全審查，導致股價暴跌。文件顯示，截至次季末，淡馬錫購入3300萬份滴滴ADR，普信（T. Rowe Price Associates）購入1020萬份、索羅斯的基金也購入272萬份。老虎環球基金和美國的Adage Capital Partners也對滴滴有可觀持股，面臨滴滴市值大縮水的影響。

滴滴於6月30日上市，發售了3.168億份ADR，集資44億美元。中國網信辦在7月2日對其啟動調查後，目前股價較上市首日跌逾四成。淡馬錫還在上季增持了好未來（美：TAL），並持倉新東方（美：EDU），而兩家教育培訓機構也受到內地監管機構審查並暴跌。此外，「股神」巴菲特（Warren Buffett）的投資旗艦巴郡（美：BRK.B）首季減持醫藥股，並繼續增持美國超市集團Kroger等零售類股。

淡馬錫持好未來新東方暴跌

根據申報文件，巴郡上季沽清製藥公司Biogen，並減持3家大型藥廠的持倉，包括默克藥廠（Merck）（美：MRK）、艾伯維製藥（AbbVie）（美：ABBV）及必治妥施貴寶製藥（Bristol-Myers Squibb）（美：BMY） 。相關藥股目前的價格，與次季末的股價相比變化不大。不過巴郡上季建倉了默克藥廠分拆出來的女性健康公司Organon（美：OGN）。另外，巴郡上季亦減持通用汽車（GM）及美國第二大石油企業雪佛龍（Chevron）。

至於電影《沽注一擲》（The Big Short）的主角原型、著名投資者伯里（Michael Burry），上季則以期權沽空「科技股女股神」Cathie Wood旗下「方舟創新ETF」（ARK Innovation ETF）（美：ARKK），並加大沽空特斯拉（美︰TSLA）的注碼。

巴菲特旗艦巴郡減持醫藥股

根據申報文件，截至次季末，伯里的Scion Asset Management持有23.55萬張ARKK的認沽期權合約，價值約3100萬美元。伯里上季也加大對特斯拉認沽期權的注碼，持有近110萬張特斯拉股票的認沽期權合約，價值約7.31億美元，較首季的80萬張，增加逾三成。他透過大手沽空特斯拉間接沽空ARKK。特斯拉是ARKK最重倉的股票，持倉價值相當於ARKK投資組合價值的一成。

伯里是最早從次按危機獲利的投資者之一。對於伯里的沽空操作，Cathie Wood昨表示，雖然伯里曾洞悉按揭抵押市場的危機，但「我不相信他了解在創新領域創造爆炸性增長及投資機遇的基本面」。

（綜合報道）

[國際金融]

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