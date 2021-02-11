「新疆棉事件」推動 361度中期純利升33%

361度國際昨早股價反覆偏軟，中午收市跌至3.45元；惟公布業績後，股價一度抽升至3.58元高位，最終收報3.55元升4.1%。集團今年上半年收入達31.07億元，同比增15.7%；經營溢利則按年升32%至7.1億元。至於毛利率錄41.8%，較去年同期37.8%，微升4個百分點。

績後股價曾抽升至3.58元高位

按產品劃分，成人方面，鞋類收益期內錄得13.8億元，較去年同期升22.5%；服裝類按年增6.1%至11.68億元；配飾類則錄3498.2萬元，同比亦升21.1%。另兒童產品上半年收入為4.98億元，按年增加24%。至於電商業務上半年收入達4.87億元，按年升54.5%，並佔集團總收益達15.7%。

集團：「國潮」下有望擴市場份額

集團表示，中國Z世代群體逐漸成為核心消費群，並在今年3月「新疆棉事件」後，持續推高「國潮」熱度，帶動相關零售品牌業務增長。集團續預料，在國家政策及經濟復蘇等正面因素推動下，相信集團有望進一步擴大市場份額。