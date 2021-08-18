受惠行業復蘇 朗廷酒店經營虧損收窄

【明報專訊】朗廷酒店（1270）受惠於較高入住率，加上酒店餐飲業務呈全面復蘇迹象，其6月底止中期業績顯示，酒店組合收入按年增長10.7%至近2.88億元，扣除服務費890萬元後，總租金收入為1.04億元，按年跌1.1%。酒店組合經營虧損1820萬元，按年減少52.9%。由於因應酒店估值下跌錄得5.53億元估值虧損，集團整體淨虧損約5.09億元。集團表示，上半年錄得可分派收入約3600萬元是「微不足道」，宣布連續兩年不派中期息。
集團：可分派收入3600萬元「微不足道」
集團表示，上半年朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店的入住率分別為20.6%、26.2%及35.9%，按年分別提高6.2、6.7及5.8個百分點；總體入住率為27.3%，按年增加6.3個百分點。
至於三間酒店的可出租客房平均收入則分別為235元、264元及188元，按年增加9.8%、4.8%及6.8%；平均房租則分別為1137元、1008元及522元，按年跌23.7%、22%及10.6%。
朗廷表示，將繼續專注以本地居民為對象的業務，到目前為止，城中度假及餐飲業務均有所增長。
資產負債比率44.1% 較去年微增
集團會因應情况調整業務規模，以確保成本平衡及保持靈活度，並期望旅遊業務最終得以復蘇。現時朗廷資產負債比率為44.1%，較去年底增加1.5個百分點。其手持現金結餘為2.41億元，並有未動用循環貸款2.73億元。