受惠行業復蘇 朗廷酒店經營虧損收窄

集團：可分派收入3600萬元「微不足道」

集團表示，上半年朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店的入住率分別為20.6%、26.2%及35.9%，按年分別提高6.2、6.7及5.8個百分點；總體入住率為27.3%，按年增加6.3個百分點。

至於三間酒店的可出租客房平均收入則分別為235元、264元及188元，按年增加9.8%、4.8%及6.8%；平均房租則分別為1137元、1008元及522元，按年跌23.7%、22%及10.6%。

朗廷表示，將繼續專注以本地居民為對象的業務，到目前為止，城中度假及餐飲業務均有所增長。

資產負債比率44.1% 較去年微增

集團會因應情况調整業務規模，以確保成本平衡及保持靈活度，並期望旅遊業務最終得以復蘇。現時朗廷資產負債比率為44.1%，較去年底增加1.5個百分點。其手持現金結餘為2.41億元，並有未動用循環貸款2.73億元。