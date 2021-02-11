商湯傳港上市集資逾155億 遭美列制裁名單 IPO無美資行參與

明報記者 葉翠

彭博社引述知情人士透露，商湯今次沒有選擇任何美資投行出任安排行，主要是因為公司於2019年被美國列入制裁名單，被指控利用技術協助政府對監控維吾爾族，涉及侵犯和踐踏人權行為，這份名單嚴格限制了其與美國公司開展業務的能力。商湯由成立至今已累計融資逾26億美元，投資者包括軟銀旗下願景基金、阿里巴巴（9988）、中金公司、淡馬錫、賽領資本、銀湖投資等。

成立至今累計融資逾26億美元

投資者包括阿里中金淡馬錫

知情人士又表示，是次香港IPO集資最多可達30億美元（約234億港元），取決於公司尋求的估值，IPO的細節包括規模和時間表在內都可能會隨着磋商的進行而改變。公司回應稱，自成立以來致力於推動人工智能賦能百業，對於市場傳聞不予置評，感謝市場關注。匯豐同樣不予置評。

去年傳先港上市 再赴滬科創板掛牌

商湯近年不時傳出上市傳聞，去年有消息指由於香港新股上市審批較上海科創板快，故預期公司將會先在本港上市，繼而在科創板掛牌。商湯成立於2014年，致力開發用於人臉辨識、自動駕駛、醫學圖像分析等領域的人工智能技術，其業務在新冠病毒疫情期間蓬勃發展。惟其人臉辨識數據處理備受關注，濫用人臉辨識的安全隱憂日漸浮現，企業面臨的監管與合規挑戰也將接踵而來，未知會否影響IPO審批及其進度。

另外，與商湯同行、同被美國列入實體清單的曠視科技，數年前亦曾在港申請上市，但其後未獲批准，有指是因為財務數據不達標，目前其上市申請遭港交所列為「失效」狀態。

同行曠視科技未獲批港上市 被指財務數據不達標

曠視現時已轉戰內地申請科創板上市，惟同樣遭監管機構關注數據安全問題。據曠視所披露科創板首輪問詢，上交所要求公司說明涉及到數據的具體環節、相關數據來源，以及數據合規方面的訴訟或糾紛等。

外電：圓心科技擬本月申港上市

此外，近期內地監管機構對醫療科技、金融科技依然虎視眈眈下，再有科企擬來港上市。據外電報道，主要從事醫療科技業務的圓心科技計劃最快本月內遞交上市申請，並已委聘里昂及高盛出任上市安排行；至於經營內地信用卡智能綜合信息服務平台「省唄」的薩摩耶數科，亦計劃申請在港上市，兩家公司初步料分別集資5億美元（約39億港元）。

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