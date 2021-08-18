經濟

瀋陽國資委接部分恒大盛京銀行持股

【明報專訊】盛京銀行（2066）公布，瀋陽市國資委旗下兩家公司，落實以每股6元人民幣向中國恒大（3333）購入共1.9%該行股權，恒大將藉此套現超過10億元（人民幣，下同）。盛京銀行表示，支持國有企業逐步增持該行股份，並將在瀋陽市政府主導下調整股權結構，「成為政府的銀行、市民的銀行」。

落實每股6元人民幣購1.9%股權

盛京H股昨日收報6.9港元，無升跌。瀋陽市國資委旗下東藥集團及盛京金控，將分別向恒大收購約1.38億及2883.33萬股盛京內資股，涉資分別約8.27億及1.73億元。

恒大套逾10億人幣 持股將降至34.5%

盛京銀行表示，將在瀋陽市政府主導下調整股權結構，「回歸本源、服務實體經濟，在建設『數字遼寧、智造強省』中發揮金融主力軍作用」。

翻查資料，目前恒大透過旗下恒大南昌，持有盛京約佔總股本36.4%的內資股，交易完成後持股將降至34.5%。

盛京銀行盈警 上半年純利跌逾60%

此外，該行亦發出盈警，預料截至今年6月底止上半年純利將按年下跌60%至70%，主要由於該行極力降低社會融資成本背景下，導致淨利差收窄，淨利息收入下降，以及在新冠疫情持續影響下，企業經營不確定性增加，增加計提資產減值準備所致。盛京表示，將在地方政府支持下，持續優化業務結構，穩步提高經營業績。

相關字詞﹕國資委 恒大 盛京銀行

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