證監上季盈餘1.4億 按年增36%

已審閱120宗新申上市 按年增五成

根據證監會報告，證監會在季內已審閱上市申請中包括5宗來自具有不同投票權架構的公司，以及14宗來自尚未有盈利的生物科技公司，而且加強與聯交所合作，聯手打擊涉及新股上市的失當和不當行為，並對持牌機構進行了71次現場視察。

產品方面，證監會季內認可了39隻單位信託及互惠基金、兩項與投資有關的人壽保險計劃、一隻房地產基金及24項非上市結構投資產品。ETF（交易所買賣基金）首次在聯交所和上海證券交易所實現互掛，證監會亦與聯交所合作提升ETF在二手市場的效率及流動性。

季內涉罰款總金額500萬

證監會表示，季內對四家機構及三名人士採取了紀律處分，涉及罰款總額為500萬元。

此外，證監會亦與警方對一個涉嫌「唱高散貨」市場操縱計劃並干犯欺詐罪的集團，採取聯合行動，警方在過程中拘捕四名人士，包括該公司的三名高層人員。