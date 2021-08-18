本地客新業務價值升16% 抵消內地客減

集團區域首席執行官陳榮聲表示，澳門與內地去年已恢復通關後，內地訪客業務在今年上半年佔澳門業務三分之一，內地訪客來港購買保險已有10年歷史，相信本港通關後內地訪客業務會重臨。本地業務方面，他表示居民對退休和醫療的保障需求仍然強勁，該行上半年繼續增聘代理，人數按年上升16%，可以把握本地業務發展機會。

對於內地擬將《反制裁法》引入香港，集團法律總顧問聶鳴川表示，友邦已建立很多程序維持合規，有信心整個集團的營運都可以符合法規。以友邦業務性質，認為不會對其營運模式有很大的影響。

上半年續增聘港代理 人數按年升16%

友邦在東南亞則迅速反彈，泰國市場新業務價值按年上升52%至3.12億美元，幾乎超越香港市場，新加坡和馬來西亞的新業務價值，也回復至2019年的疫前水平。集團首席執行官兼總裁李源祥表示，期內不少東南亞市場的防疫措施仍然收緊，不過該行持續擴大代理，以及銀行和數碼合作伙伴，帶動業務繼續增長。