經濟

本地客新業務價值升16% 抵消內地客減

【明報專訊】中港至今仍未恢復正常通關，上半年缺少內地訪客業務，友邦（1299）香港期內新業務價值按年上升2%至3.13億美元，其中本地客群新業務價值按年上升16%，有助抵消內地訪客業務減少的影響。雖然期內年化新保費按年下跌11%，不過保障類產品佔產品組合的佔比上升，令新業務價值率上升6.5個百分點至57.5%。

集團區域首席執行官陳榮聲表示，澳門與內地去年已恢復通關後，內地訪客業務在今年上半年佔澳門業務三分之一，內地訪客來港購買保險已有10年歷史，相信本港通關後內地訪客業務會重臨。本地業務方面，他表示居民對退休和醫療的保障需求仍然強勁，該行上半年繼續增聘代理，人數按年上升16%，可以把握本地業務發展機會。

對於內地擬將《反制裁法》引入香港，集團法律總顧問聶鳴川表示，友邦已建立很多程序維持合規，有信心整個集團的營運都可以符合法規。以友邦業務性質，認為不會對其營運模式有很大的影響。

上半年續增聘港代理 人數按年升16%

友邦在東南亞則迅速反彈，泰國市場新業務價值按年上升52%至3.12億美元，幾乎超越香港市場，新加坡和馬來西亞的新業務價值，也回復至2019年的疫前水平。集團首席執行官兼總裁李源祥表示，期內不少東南亞市場的防疫措施仍然收緊，不過該行持續擴大代理，以及銀行和數碼合作伙伴，帶動業務繼續增長。

相關字詞﹕內地訪客保險 香港保險 友邦保險 東南亞

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