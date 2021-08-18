經濟

友邦半年新業務價值升22% 中期息多派8.6% 股價逆市升3.14%

【明報專訊】友邦保險（1299）公布上半年業績，作為業務增長指標的新業務價值上半年錄得18.14億美元，高於市場預期的17億美元，以固定匯率計算按年上升22%，除香港以外，各個主要市場業務均恢復至疫情前、2019年上半年水平。內地繼續為友邦新業務價值佔比最大市場，首席執行官兼總裁李源祥表示，該行有能力將現有業務模式複製在新擴展的市場，預期隨着該行獲准進入更多省份，將可提供大量的增長空間。

港以外主要市場業務恢復至疫情前

友邦年化新保費在上半年報30.6億美元，按年上升13%，新業務價值率按年上升4.2個百分點至59%，部分由於保障和單位連結式產品佔比上升，改善產品組合。該行半年純利為32.45億美元，按年上升5%，中期息按年多派8.6%至0.38港元。友邦昨開市前公布業績，刺激股價高開2.66%，全日逆市升3.14%收報96.95元，企穩在100天線之上。

中國內地的新業務價值按年上升15%至7.38億美元，年化新保費按年上升14%至8.99億美元，內地新業務價值率為82.1%，遠高於普遍內險同業。內地7月出現新一波疫情，區域首席執行官陳榮聲表示，以去年經驗相信政府可以很快控制疫情，而內地的經紀已有經驗在網上與客戶接觸和銷售，應對防疫封鎖措施。

內地新業務價值率82% 遠高內險

近年友邦積極擴展內地市場，李源祥表示，除了在北京、上海、深圳、廣州和蘇州五個大城市，所在省份其他城市也有強勁增長，該行擴展至新城市，也能成功複製現有業務模式。該行自2019年以來已獲准擴展至天津、河北、四川和湖北，至2030年將為該行增加1億名潛在客戶，加上其他目標省份，將增加潛在客戶3億人，較2020年的潛在客戶數目增加5倍。

李源祥料將獲准進入更多內地省份

友邦上月宣布戰略投資中郵人壽認購24.99%股權，李源祥強調該行核心仍在友邦中國，集中在代理渠道，向中產和富裕階層銷售。中郵人壽擁有郵儲銀行（1658）渠道，在大眾市場有強大分銷能力，可與友邦中國互補。至於會否有意與郵儲行達成銀保銷售合作，陳榮聲表示，會探索與郵儲行和郵政集團合作的可行機會。李源祥去年上任至今，已宣布收購東亞人壽和戰略投資中郵人壽，對於未來併購投資，首席財務總監鍾家富表示，該行仍主要依靠內生增長，外部收購機會只屬偶然，需與策略、經營及財務方面配合。

明報記者 歐陽偉昉

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