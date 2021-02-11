永久離港領MPF宗數連跌3年

積金局強調「不等同移民個案」

積金局資料顯示，至今年3月底止財政年度，以永久離港為理由申請提早提取強積金宗數約3.03萬宗，按年跌2.7%（見表）。當局重申，以永久離港為理由提早提取強積金的申索個案「並不等同移民個案」，例如非本地僱員結束在香港工作，及移居內地生活，都列入此類申請。此外，由於市民可擁多於一個強積金帳戶，須向個別受託人提出申請，實際申請人數料少於申索宗數。

積金局解釋，因期內投資表現理想，以及持續增加供款，令期末強積金總資產值上升35%至1.17萬億元，因此提早提取強積金的申索金額亦同步上升。不過，同期以退休為由提取的強積金金額，按年上升17.7%，其他理由如完全喪失行為能力、罹患末期疾病和死亡的按年升幅為13.8%、15.8%和11.8%，均低於永久離港為由提取的27.29%升幅。至於以提早退休為由索取強積金上升38.86%，升幅則更高。