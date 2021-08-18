舜宇降手機鏡頭增長指引 券商評價迥異

里昂大和籲買入 瑞信估跑贏大市

里昂表示，舜宇上半年純利勝市場預期，收入亦符合預期，三大業務毛利率均明顯改善，車載鏡頭業務亦如預期推進。重申「買入」評級，目標價291元。

大和表示，疫情下全球對智能手機需求不穩定，舜宇上半年手機鏡頭出貨受壓，但舜宇股價出現回調迹象，是買入的好時機。大和又表示，下半年車載鏡頭出貨強勢和取得蘋果的訂單，是行內首選。維持「買入」評級，目標價下調至216.6元。

瑞信表示，舜宇上半年毛利率按年增5.5個百分點至24.9%，勝市場預期，7月出貨量增長反映季節性補貨，預計8月出貨會更好，9月隨着車用晶片供應緩解，車載鏡頭出貨會再改善。給予「跑贏大市」評級，維持目標價273元。

高盛看淡籲沽 目標價92元

高盛稱，舜宇上半年毛利率達24.9％，勝該行預期，但抵消溫和的收入增長，上半年舜宇收入僅升5％，低於該行的預期。維持舜宇「沽售」評級，及未來12個月目標價92元。