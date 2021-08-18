經濟

許家印卸任恒大地產董事長 恒大挫逾4%

【明報專訊】內媒《華爾街見聞》昨午報道，據工商資料顯示，中國恒大（3333）旗下曾借殼回A失敗的恒大地產董事長由許家印變更為趙長龍。恒大發言人回覆本報表示，此項變更是恒大地產借深深房回A股終止後的正常變動，未涉及具體管理架構、股權的變化。

發言人：正常變動 不涉管理股權變化

中國恒大表示，恒大地產集團作為恒大集團旗下主要子公司，在2017年8月前公司董事長、總經理及法人一直都是趙長龍。 惟消息觸發恒大系午後急挫，中國恒大全日先升後回，收跌4.34%，報5.29元；恒大物業（6666）收跌8.68%、恒大汽車（0708）收跌5.11%、恒騰網絡（0136）跌4.16%。

據報道，恒大地產昨日做了工商登記變更，董事長由許家印變為趙長龍，總經理、法人也從柯鵬變為趙長龍，柯鵬仍任地產集團總裁。

翻查資料，中國恒大在2016年9月公布恒大地產的借殼回A大計，曾在2017年11月23日為恒大地產進行了相關工商登記變更，將董事長由趙長龍變更為許家印。同時，董事由何妙玲變更為趙長龍。

趙長龍「回朝」重掌恒大地產

趙長龍早於2003年9月加入恒大，並在2007年8月加入恒大物業，以往亦一直負責地產及物管業務。原為恒大物業董事長兼執董的趙長龍在今年7月8日，遭恒大物業公布降級為副董事長、執董及總經理，改委任恒大地產集團總裁甄立濤為恒大物業董事長及執董。

此外，在8月9日恒大傳出售部分恒大物業及恒大汽車予國資及民企，並獲中國恒大於10日確認正在接洽，全系股價其後連日大幅反彈。據聯交所股權披露顯示，集團副主席夏海鈞曾趁機出貨，於8月11日以每股平均價7.3026元沽售1000萬股恒大物業，以及以每股平均價14.1785元沽售恒大汽車300萬股，套現分別7302.6萬元4253.55萬元，合計1.156億元。

相關字詞﹕回A 許家印 趙長龍 中國恒大 恒大地產 恒大物業 恒大汽車

上 / 下一篇新聞

市監局再出招 阿里騰訊挫半成 倡禁網絡不正當競爭 恒指再失26000關
市監局再出招 阿里騰訊挫半成 倡禁網絡不正當競爭 恒指再失26000關
美證交主席指中國遊戲中途大改規則
美證交主席指中國遊戲中途大改規則
阿里重倉嗶哩嗶哩美股 沽清Groupon
阿里重倉嗶哩嗶哩美股 沽清Groupon
中網投入股微博子企 有權任命一名董事入局
中網投入股微博子企 有權任命一名董事入局
舜宇降手機鏡頭增長指引 券商評價迥異
舜宇降手機鏡頭增長指引 券商評價迥異
永久離港領MPF宗數連跌3年
永久離港領MPF宗數連跌3年
友邦半年新業務價值升22% 中期息多派8.6% 股價逆市升3.14%
友邦半年新業務價值升22% 中期息多派8.6% 股價逆市升3.14%
本地客新業務價值升16% 抵消內地客減
本地客新業務價值升16% 抵消內地客減
證監上季盈餘1.4億 按年增36%
證監上季盈餘1.4億 按年增36%
瀋陽國資委接部分恒大盛京銀行持股
瀋陽國資委接部分恒大盛京銀行持股
中國建築多賺逾兩成 中期息按年升18%
中國建築多賺逾兩成 中期息按年升18%
銷售強勁反彈 港華燃氣上半年多賺34%
銷售強勁反彈 港華燃氣上半年多賺34%
商湯傳港上市集資逾155億 遭美列制裁名單 IPO無美資行參與
商湯傳港上市集資逾155億 遭美列制裁名單 IPO無美資行參與
受惠行業復蘇 朗廷酒店經營虧損收窄
受惠行業復蘇 朗廷酒店經營虧損收窄
「新疆棉事件」推動 361度中期純利升33%
「新疆棉事件」推動 361度中期純利升33%
索羅斯淡馬錫投資滴滴齊損手 內地查網絡安全 股價較上市首日跌逾四成
索羅斯淡馬錫投資滴滴齊損手 內地查網絡安全 股價較上市首日跌逾四成
美7月零售銷售遜預期 道指早段跌逾300點
美7月零售銷售遜預期 道指早段跌逾300點
Poly Network聘入侵黑客 任公司首席安全顧問
Poly Network聘入侵黑客 任公司首席安全顧問
張兆聰：港華燃氣估值吸引 逢低吸
張兆聰：港華燃氣估值吸引 逢低吸
植耀輝：創科績佳管理優良
植耀輝：創科績佳管理優良
技術取勝：中國國航50天線阻力大
技術取勝：中國國航50天線阻力大
國泰伙OpenRice 善用里數搵食
國泰伙OpenRice 善用里數搵食
趁維他奶股價跌殘 兩獨董出手掃貨
趁維他奶股價跌殘 兩獨董出手掃貨
劉思明：百富受惠全球無現金化 升穿三角可追
劉思明：百富受惠全球無現金化 升穿三角可追
周顯：《逃犯條例》原意是堵走資缺口
周顯：《逃犯條例》原意是堵走資缺口
湯文亮：好老闆未必是長租客
湯文亮：好老闆未必是長租客
港島南岸揚海上樓書 快公布價單 提供600伙 最細1房320呎起
港島南岸揚海上樓書 快公布價單 提供600伙 最細1房320呎起
Wetland周六首輪售350伙 86%發價單賣
Wetland周六首輪售350伙 86%發價單賣
長實每呎9112元奪元朗地 高估價上限14%
長實每呎9112元奪元朗地 高估價上限14%
君臨天下三房6200萬沽 17年升值4倍
君臨天下三房6200萬沽 17年升值4倍
首都廣場兩舖業主損手八成離場
首都廣場兩舖業主損手八成離場
宏利環球張麗萍：中國加強監管 無礙今年經濟
宏利環球張麗萍：中國加強監管 無礙今年經濟