許家印卸任恒大地產董事長 恒大挫逾4%

發言人：正常變動 不涉管理股權變化

中國恒大表示，恒大地產集團作為恒大集團旗下主要子公司，在2017年8月前公司董事長、總經理及法人一直都是趙長龍。 惟消息觸發恒大系午後急挫，中國恒大全日先升後回，收跌4.34%，報5.29元；恒大物業（6666）收跌8.68%、恒大汽車（0708）收跌5.11%、恒騰網絡（0136）跌4.16%。

據報道，恒大地產昨日做了工商登記變更，董事長由許家印變為趙長龍，總經理、法人也從柯鵬變為趙長龍，柯鵬仍任地產集團總裁。

翻查資料，中國恒大在2016年9月公布恒大地產的借殼回A大計，曾在2017年11月23日為恒大地產進行了相關工商登記變更，將董事長由趙長龍變更為許家印。同時，董事由何妙玲變更為趙長龍。

趙長龍「回朝」重掌恒大地產

趙長龍早於2003年9月加入恒大，並在2007年8月加入恒大物業，以往亦一直負責地產及物管業務。原為恒大物業董事長兼執董的趙長龍在今年7月8日，遭恒大物業公布降級為副董事長、執董及總經理，改委任恒大地產集團總裁甄立濤為恒大物業董事長及執董。

此外，在8月9日恒大傳出售部分恒大物業及恒大汽車予國資及民企，並獲中國恒大於10日確認正在接洽，全系股價其後連日大幅反彈。據聯交所股權披露顯示，集團副主席夏海鈞曾趁機出貨，於8月11日以每股平均價7.3026元沽售1000萬股恒大物業，以及以每股平均價14.1785元沽售恒大汽車300萬股，套現分別7302.6萬元4253.55萬元，合計1.156億元。