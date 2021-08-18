阿里重倉嗶哩嗶哩美股 沽清Groupon

資料顯示，阿里自今年首季起已經減持Groupon，在去年12月底時持股曾達164.86萬股，持股值達6263.8萬美元，在今年首季持倉已減少59.57萬股，只餘105.28萬股，價值只有5321.6萬美元。到第二季則完全沽售Groupon持股。在嗶哩嗶哩美股的持倉過去4個季度沒有變化，維持持股1000萬股，持股值則逐季遞增，由去年第三季只值4.16億美元，到今年第二季則值12.18億美元，佔其整體投資組合57%。阿里同時保留在微博（美：WB）及小鵬（美：XPEV）等美股持股數目不變，反而轉馬投資電商類公司1stdibs.com Inc（美：DIBS），持股近146.47萬股，持股值5098.6萬美元。

滴滴傳降業績目標 指「無法實現」

另外，《南華早報》引述知情人士報道，由於滴滴面對中央部門的網絡安全審查，當中的業務營運需要整改以滿足監管機構的技術要求，因此幾個業務部門已經降低今年於1月訂下的業績目標，原因是這些目標已無法實現。據知情員工透露，工程師已完成管理數據漏洞的整改，同時內地政府已完成對滴滴的調查，監管機構正轉向其他於美國申請上市的科技公司。