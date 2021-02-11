市監局再出招 阿里騰訊挫半成 倡禁網絡不正當競爭 恒指再失26000關

明報記者 蔡穎霖

市監局稱，為保護商家及消費者的合法權益，商家不得實施網絡不正當競爭行為，擾亂市場競爭秩序，影響市場公平交易（見表2）。該文件明確指出受限制的行為，包括不得實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為，妨礙及破壞同業服務運行；亦不得以回贈或紅包等方式，誘導用戶作出指定評價、點讚、轉發等互動行為。

若商家違反上述規定，市監局表示將會予以沒收違法所得，同時要求依法退款；沒有違法所得則處以1萬元（人民幣，下同）以下的罰款。商家濫用市場支配地位，實施網絡競爭行為排除、限制競爭，依據《反壟斷法》處理。今年4月，阿里被控違反《反壟斷法》，遭罰「天價」182.28億元創歷來案件中最高。

專家：釋「監管源源不絕」信號

信誠證券聯席董事張智威表示，今次的徵求意見稿與現行的監管內容大致相同，但消息釋放出「監管源源不絕」的信號，市場觀望氣氛濃厚，影響大市及科網股走勢。他續稱，雖然有關規定傾向針對商家而非阿里等電商平台，不過行業活動環環相扣，加上「不知下次落藥有幾重」的不明朗因素，才是最困擾科網公司。

科網板塊昨全線下挫，拖累科指連跌5日，至去年7月推出以來新低，收報6218點，跌3.1%。閱文集團（0772）績後急插逾一成，新東方在線（1797）及嗶哩嗶哩（9626）均跌近8%，京東集團（9618）則跌5.2%。阿里更跌4.8%至171.8元，貼近來港上市以來最低位170元。張智威指阿里陷監管風眼，建議欲撈底的散戶考慮其他股份。

大市方面，恒指昨天低開43點，午後跌幅擴大至跌566點，全日收市跌435點或1.7%，報25,745點；主板成交1661億元，較周一（16日）增加24.1%。當中友邦（1299）是升幅最大及貢獻恒指升幅最大的藍籌，收報96.95元，升3.1%；拖低恒指跌幅最大的藍籌為阿里，拖低120點。國指跌207點或2.2%，報9057點。截至昨晚11時45分，恒指夜期報25,645點，低水101點。

北水昨日走資47.31億元，當中以藥明生物（2269）錄得12.65億元最多的淨流出，拖低股價跌逾6%，成為全日跌幅最大的藍籌；騰訊（0700）錄得5.9億元淨流出，為次多，股價收跌4.1%至435元。另北水吼舜宇光學（2382）及美團（3690），分別錄得3億元及5689萬元淨買入。