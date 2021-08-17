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英記茶莊等波斯富街一籃子物業招標 市值18億

【明報專訊】銅鑼灣波斯富街及羅素街一帶近年獲財團積極收購，有業主趁機推出一籃子物業放售。其中英記茶莊陳氏家族等，最新推出利園山道、波斯富街一籃子舖位及單位招標，市值約18億元。

仲量聯行指出，今次放售之物業，為利園山道23、25號（部分）、波斯富街72號及波斯富街74號（前段）共4個地舖，以及16個分布於同廈1樓、2樓、3樓、4樓及5樓的單位，以招標形式放售，截標日期為下月28日。據悉，整批物業市場估值約18億元。資料顯示，上述物業由英記茶莊陳氏家族，以及資深店舖投資者張實來及有關人士持有。

中原租九倉電訊中心5萬呎樓面

負責招標工作的仲量聯行香港主席曾煥平表示，上述物業坐落於一線購物地段，佔該廈地段份數超過20%，並可與毗鄰大廈合併重建。事實上，上述項目所在的一列舊樓，近年都獲財團積極收購，據了解，若正進行收購之財團，成功購入上述一籃子物業，將可提升持有業權至超過八成，即可申請強拍重建，而有關財團同時已持有毗鄰之快樂大廈及利園山道5至11號逾八成業權，可合併發展。

另外，市場消息表示，中原地產已租用多年的中環新世界大廈，目前呎租約80元，該公司將連同中環一帶、灣仔其他寫字樓之後勤部門，一併於年底前遷往尖沙嘴九倉電訊中心，據悉，新租樓面涉及約5萬方呎，以呎租約35元水平計，月租約175萬元，雖然據悉每月租金與現時租金水平相若，但所佔用之樓面就較現時約3萬多方呎大增約六成。

相關字詞﹕舊樓收購 強拍 招標 英記茶莊 波斯富街

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