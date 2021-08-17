Wetland Seasons Bay 5日收6000票 超額15倍

元朗同系2新盤共沽3伙 單日吸金約4662萬

與此同時，新地同系已屆現樓的元朗錦田PARK YOHO Napoli、元朗Grand YOHO第2期，昨合共沽出3伙，單日吸金約4662萬元。新界一手洋房亦具承接力，遠展（0035）元朗洪水橋珀爵，售出10號洋房，實用面積1971方呎連花園，成交價2705.74萬元、實呎1.37萬元，買家獲1088日即約3年長成交期。珀爵本月迄今暫售2幢洋房、套現逾5300萬元。

藝里坊．2號周五推售20伙

其他餘貨盤均有新銷售部署，恒地（0012）西營盤藝里坊．2號獲批入伙紙，預計今年底交樓，最新加推價單7號及上載新銷售安排，周五（20日）新一輪開售20伙；至於全新價單7號涉及的24伙，包括14伙1房、及10伙開放式，折實價633.5萬至991.2萬元、折實實呎28,882至34,537元。藝里坊系列自2018年開售至今累售416伙，套現逾34億元。

信置（0083） 大埔白石角逸瓏灣8亦入伙在即，個別單位加價3%至5%；以1座11樓實用面積795方呎C室為例，舊價單定價1652.7萬元，新價單定價1702.3萬元，加幅3%，更新價單將於周五正式生效。

逸瓏灣8部分單位加價5%

另本報統計，8月迄今暫累錄約15宗新盤取消交易個案，其中恒地元朗尚悅‧嶺，日前以763.48萬元售出的第1座28樓C室，實用面積370方呎連天台特色戶，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉逾38萬元；另永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA，4月以989.1萬元售出的第2B座5樓實用面積750方呎G室，買家簽署正式買賣合約後撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約99萬元。