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嘉里近5億購古洞北一籃子農地

【明報專訊】發展商看好新界東北發展，紛紛在區內插旗，其中嘉里（0683）最新以近5億元，購入新界古洞北發展區一籃子農地，計劃發展成私人住宅，並指集團對古洞發展區的潛力充滿信心。

涉17幅地 包括10幅河上鄉一帶

嘉里發言人表示，該公司最新以4.978億元購入古洞北發展區丈量約份第95約地段共17幅地塊，地塊現屬農地儲備，待完成相關程序後，計劃部分土地將發展為私人住宅物業。該集團又稱，地塊鄰近未來北環線古洞站，具備交通可達性，集團對古洞發展區的潛力充滿信心，將充分利用社區營造的經驗，結合大灣區發展機遇，將古洞北發展成一個優質社區。

土地註冊處顯示，上述17幅地塊之中，包括10個位於上水河上鄉一帶、鄰近河上鄉排峰路之地段，上月以4.278億元易手，登記買家為HIGH DYNAMIC HOLDINGS LIMITED，公司董事包括嘉里旗下公司高層李弘基及湯耀宗；而該地皮原由上水侯氏家族或相關人士持有多年。

與萊蒙合作十八鄉路大棠路兩地

事實上，政府大力推動新界東北發展，古洞北一帶官地備受發展商追捧，而今次從收購農地入手之嘉里，亦有積極參與入標投地，如上月批出的古洞第24區住宅地，以及6月份批出的粉嶺粉錦公路與青山公路古洞段交界的住宅用地，嘉里均有獨資入標，可惜前者由會德豐以41.85億元、每方呎樓面地價8499元投得，而後者則由永泰（0369）以26.168億元、每方呎樓面地價9208元奪得。

另方面，嘉里上月亦公布，與萊蒙國際（3688）購入持有新界元朗十八鄉路、及大棠路地塊的兩間項目公司各50%之股權，兩幅地塊屬農地儲備，現正分別申請發展為私宅，待完成相關程序後，預計十八鄉路地塊總建築面積約為245,032方呎，而大棠路地塊總建築面積則約36,415方呎，料可享有開揚景觀。

相關字詞﹕嘉里 河上鄉 古洞 新界東北發展

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