柏傲灣實呎23126元 創屋苑二手新高

太古城3房2710萬沽 本月屋苑最大宗

十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，剛錄得本月最大額二手成交。美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，太古城碧藤閣高層H室單位易手，實用面積1114方呎，3房連套房連儲物房間隔，享海景，以2710萬元成交，實呎24,327元，屬屋苑本月最大額成交。原業主2004年4月以約700萬元購入，帳面獲利約2010萬元或約2.87倍。

第一城半月10宗 較上月同期跌逾三成

事實上，自樓價指數破頂後，大型屋苑交投有放緩趨勢。十大屋苑之一的沙田第一城，8月份上半月暫錄10宗成交，較上月同期的15宗減少5宗或逾三成。中原地產分區營業經理侯惠良表示，屋苑最新成交為20座高層D室，實用面積327方呎，2房間隔，以625萬元易手，實呎19,113元。原業主2009年以178萬元購入，帳面獲利約447萬元或2.5倍。

此外，東涌本月的二手交投亦略見放緩，區內上半月暫錄39宗二手成交，較上月同期42宗少3宗或7%。中原地產資深分區營業經理陳偉業表示，東涌東環6A座高層5室，實用面積463方呎，2房間隔，享海景，以739萬元成交，實呎15,961元。買家為年輕外區上車客，原業主2015年2月573.3萬元一手買入，帳面獲利165.7萬元或約29%。