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雲門首宗二手連使費蝕約800萬 單位連車位5500萬易手 九龍塘近年最大宗二手蝕讓

【明報專訊】個別半新盤豪宅業主，於樓價指數破頂後蝕讓離場。貴為傳統豪宅地段的九龍塘區，錄得近年最大宗二手蝕讓個案。九龍塘義德道雲門，一個位於高層4房戶，以5500萬元連車位易手，為屋苑首宗二手成交；該名業主持貨4年多，帳面蝕498萬元，連使費計料實蝕約800萬元或13%。

明報記者 陳寶恩

美聯區域營業董事鍾坤文表示，雲門2座高層A室，實用面積1465方呎，4房雙套房間隔，日前連車位以5500萬元售出，實呎37,543元，為屋苑首宗二手成交。單位原業主2017年4月以5998.27萬元一手買入，當時實呎40,944元。及後去年5月首度在市場放售，叫價6800萬元，之後多次調低叫價，最終以5500萬元沽出，累減1300萬元或19%。

業主放售一年 累劈1300萬沽貨

據悉該名業主為減持物業而沽樓套現，是次轉手帳面蝕498萬元或貶值8.3%，而計及入市時所付的稅款及買樓開支，原業主料損失約800萬元。事實上，近年二手蝕讓潮蔓延至市區豪宅，區內對上較大宗蝕讓是珏堡1伙複式戶，今年2月以2800萬連車位售，原業主連稅及雜費蝕近420萬元離場。雲門由華懋發展，提供47伙，2014年落成，至今年4月才沽清全數單位。

星漣海額印鬆綁沽 3年蝕153萬

至於新界半新盤亦錄得二手蝕讓個案，過去屢錄二手蝕讓的馬鞍山星漣海，新近再有一手業主「流血」離場。中原地產區域營業經理胡耀祖表示，星漣海3A座高層B室，實用面積1622方呎，3房連套房及工人房間隔，以2700萬元成交，實呎16,646元。原業主2018年7月以2853.2萬元一手購入，實呎17,591元，持貨剛滿3年即轉手，帳面蝕153.2萬元或5.4%離場。

星河明居3房1032萬沽 低市價5%

此外，個別業主以低市價沽貨。香港置業分行助理分區董事陳子麟表示，鑽石山港鐵站上蓋星河明居A座低層9室，3房間隔，向北望山景，實用面積593方呎，以1032萬元易手，實呎17,403元，低市價約5%。買家為區內換樓客。原業主1998年11月以310萬元購入，帳面獲利約722萬元或逾2.3倍。

有名人趁市旺沽樓套現，土地註冊處資料顯示，西貢北港一幢村屋，實用面積共約2100方呎，本月初以1850萬元售出，實呎約8810元。

魏駿傑沽西貢村屋 6年賺不足8%

上述單位由藝人魏駿傑及其前妻張利華於2015年以1715.7萬元聯名購入，據悉為自住之用，持貨6年，帳面獲利約134.3萬元，賺幅不足8%。

相關字詞﹕二手蝕讓 魏駿傑 星河明居 長實 星漣海 華懋 雲門

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