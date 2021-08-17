Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年8月17日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
中國經濟失速 7月數據全遜預期 官方解釋天災疫情影響 高盛料再降準
城鎮失業率5.1%按年微跌 「總體平穩」
統計局：做好跨周期調節 澳新高盛料幣策多管齊下
官媒批遊戲「篡改歷史」直播害人 B站快手捱沽
疑受網易雲音樂影響 騰訊音樂傳暫緩來港上市
內地加強監管工作 民企60倍年薪挖官員
匯控45億買新加坡安盛 料第4季完成交易 或成9年來首收購
富衛傳最快下月美上市集資234億 發言人不評論
閱文扭虧為盈 上半年賺10.8億人幣
執董被廉署拘捕 新威：與公司業務無關
舜宇中期多賺54％
華置投資恒大未變現虧50億 預警或構「重大不利變動」
眾安銀行推「出糧 FastPass」 可提早7日出糧
必和必拓擬售石油資產 配合減排趨勢 總資產值約1326億
憂環球經濟放緩 美股早段下滑
比特幣創3月新高 曾升穿4.8萬美元
張兆聰：國進民退 國企物管股逆市升
曾國平：穩定幣如何堅守「聯匯」？
劉宇亮：抄底新經濟股 還看南向資金
薛偉傑：華為晶片困境下收入大跌 企業業務難挽狂瀾
技術取勝：太古50周線料有承接
李聲揚：港不應落後形勢 數碼港五期工程刻不容緩
蔚來聲明：無删改車禍數據
金發局「誠實mode」：移民值關注
劉思明：水泥股續彈 海螺步穩可取
周顯：內地堵移民走資 港踏腳石料受惠
湯文亮：移民之「夫死夫還在」
雲門首宗二手連使費蝕約800萬 單位連車位5500萬易手 九龍塘近年最大宗二手蝕讓
柏傲灣實呎23126元 創屋苑二手新高
嘉里近5億購古洞北一籃子農地
Wetland Seasons Bay 5日收6000票 超額15倍
英記茶莊等波斯富街一籃子物業招標 市值18億
麥當勞2268萬沽深水埗福華街舖
劉思明：水泥股續彈 海螺步穩可取
【明報專訊】港股一改近兩周先升後回格局，昨天本周開局已經向淡，恒指低開低走，科網、碳中和等新經濟股沽壓明顯較大，相反水泥、工業、電力、能源及航空等舊經濟股偏好。
上 / 下一篇新聞
中國經濟失速 7月數據全遜預期 官方解釋天災疫情影響 高盛料再降準
城鎮失業率5.1%按年微跌 「總體平穩」
統計局：做好跨周期調節 澳新高盛料幣策多管齊下
官媒批遊戲「篡改歷史」直播害人 B站快手捱沽
疑受網易雲音樂影響 騰訊音樂傳暫緩來港上市
內地加強監管工作 民企60倍年薪挖官員
匯控45億買新加坡安盛 料第4季完成交易 或成9年來首收購
富衛傳最快下月美上市集資234億 發言人不評論
閱文扭虧為盈 上半年賺10.8億人幣
執董被廉署拘捕 新威：與公司業務無關
舜宇中期多賺54％
華置投資恒大未變現虧50億 預警或構「重大不利變動」
眾安銀行推「出糧 FastPass」 可提早7日出糧
必和必拓擬售石油資產 配合減排趨勢 總資產值約1326億
憂環球經濟放緩 美股早段下滑
比特幣創3月新高 曾升穿4.8萬美元
張兆聰：國進民退 國企物管股逆市升
曾國平：穩定幣如何堅守「聯匯」？
劉宇亮：抄底新經濟股 還看南向資金
薛偉傑：華為晶片困境下收入大跌 企業業務難挽狂瀾
技術取勝：太古50周線料有承接
李聲揚：港不應落後形勢 數碼港五期工程刻不容緩
蔚來聲明：無删改車禍數據
金發局「誠實mode」：移民值關注
劉思明：水泥股續彈 海螺步穩可取
周顯：內地堵移民走資 港踏腳石料受惠
湯文亮：移民之「夫死夫還在」
雲門首宗二手連使費蝕約800萬 單位連車位5500萬易手 九龍塘近年最大宗二手蝕讓
柏傲灣實呎23126元 創屋苑二手新高
嘉里近5億購古洞北一籃子農地
Wetland Seasons Bay 5日收6000票 超額15倍
英記茶莊等波斯富街一籃子物業招標 市值18億
麥當勞2268萬沽深水埗福華街舖
中國經濟失速 7月數據全遜預期 官方解釋天災疫情影響 高盛料再降準
城鎮失業率5.1%按年微跌 「總體平穩」
統計局：做好跨周期調節 澳新高盛料幣策多管齊下
官媒批遊戲「篡改歷史」直播害人 B站快手捱沽
疑受網易雲音樂影響 騰訊音樂傳暫緩來港上市
內地加強監管工作 民企60倍年薪挖官員
匯控45億買新加坡安盛 料第4季完成交易 或成9年來首收購
富衛傳最快下月美上市集資234億 發言人不評論
閱文扭虧為盈 上半年賺10.8億人幣
執董被廉署拘捕 新威：與公司業務無關
舜宇中期多賺54％
華置投資恒大未變現虧50億 預警或構「重大不利變動」
眾安銀行推「出糧 FastPass」 可提早7日出糧
必和必拓擬售石油資產 配合減排趨勢 總資產值約1326億
憂環球經濟放緩 美股早段下滑
比特幣創3月新高 曾升穿4.8萬美元
張兆聰：國進民退 國企物管股逆市升
曾國平：穩定幣如何堅守「聯匯」？
劉宇亮：抄底新經濟股 還看南向資金
薛偉傑：華為晶片困境下收入大跌 企業業務難挽狂瀾
技術取勝：太古50周線料有承接
李聲揚：港不應落後形勢 數碼港五期工程刻不容緩
蔚來聲明：無删改車禍數據
金發局「誠實mode」：移民值關注
周顯：內地堵移民走資 港踏腳石料受惠
湯文亮：移民之「夫死夫還在」
雲門首宗二手連使費蝕約800萬 單位連車位5500萬易手 九龍塘近年最大宗二手蝕讓
柏傲灣實呎23126元 創屋苑二手新高
嘉里近5億購古洞北一籃子農地
Wetland Seasons Bay 5日收6000票 超額15倍
英記茶莊等波斯富街一籃子物業招標 市值18億
麥當勞2268萬沽深水埗福華街舖
prev
next