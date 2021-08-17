薛偉傑：華為晶片困境下收入大跌 企業業務難挽狂瀾

華為今年上半年的營業額為3204億元（人民幣，下同），盈利率為9.8%。其中，運營商業務今年上半年的營業額為1369億元，與去年上半年的1596億元相比，按年下跌了14.3%。消費者業務今年上半年的營業額為1357億元，與去年上半年的2558億元相比，大幅下跌了47%。

「5G＋工業互聯網」雷聲大雨點小

暫時看來，企業業務的營業額不論是實際數字還是增長率，都仍然偏低，對於整體營業額的幫補作用十分有限。換句話說，華為向煤炭、礦業、鋼鐵、養豬、機場、碼頭等行業大力推銷、協助這些行業業者轉型升級的所謂「5G＋工業互聯網」，暫時還是雷聲大、雨點小，內地業者的反應談不上非常熱烈。

至於華為最傳統的運營商業務，即是為流動通訊網絡商提供基站等設備，由於在美國、加拿大、歐洲多國、澳洲、日本等發達國家市場都受到官方的禁令限制，可說是寸步難行，只能倚靠內地、東南亞、非洲、南美等發展中國家市場，出現收縮亦是意料中事，跌幅14.3%已算比想像中略小。

事實上，華為已經有一年多沒有再更新累積取得的5G設備合約總數。一般相信，諾基亞和愛立信兩者累積取得的5G設備合約總數都已經「爬頭」。甚至在東南亞和中國大陸，華為投標爭取流動通訊網絡商的5G設備合約都很不順利，不是完全「食白果」，就是所得份額極小。例如，在馬來西亞月前公布的招標結果，華為就未能取得任何5G設備的訂單。

爭取運營商設備合約 華為連番失利

即使在內地，中移動（0941）最近公布的設備合約，高通成為大贏家，獨取50%的份額。其次紫光展銳取得42%，最後是聯發科取得8%。華為竟然「顆粒無收」，更令人大跌眼鏡。

海思高管集體跳槽到紫光展銳

一般認為，高通使用台積電7nm製程的X55基頻晶片方案，支援Sub-6GHz頻段和毫米波頻段的5G，上下行的峰值速率也非常高，其性能在入標方案中數一數二，獨得50%份額也是合理；至於聯發科，它在手機處理器市場上一向有「千年老二」之稱，市場佔有率僅次於高通（近期更可能已超越），這次跨入運營商設備市場有所斬獲，亦不算出奇。但是，連性能和市佔率都明顯差了一截、母公司紫光集團7月初還被債權銀行申請破產重整的紫光展銳，都取得42%份額，就確實令人大感意外。

當中除了巧婦難為無米炊，華為手上自研晶片有限，可能沒有積極爭取合約之外，據報道，華為旗下海思半導體已有多名高管跳槽到紫光展銳，或許是紫光展銳這次成功取得設備合約的主要原因之一。

例如，紫光展銳現任CEO楚慶曾是海思首席戰略官，而執行副總裁周晨、首席運營官陳雨風、泛連接事業部主管宓曉瓏，亦全部來自海思。另外，負責戰略技術研發的楊銀昌，更是海思技術團隊的創始成員之一，曾參與開發海思的首款手機晶片。至於曾任海思麒麟AI首席架構師的黃宇寧，現時則在紫光展銳負責市場推廣工作。

海思出貨量按年大跌76%

據悉，最先是楚慶在2018年底跳槽到紫光展銳擔任CEO。隨後，楚慶對紫光展銳大改革，去年上半年又進行了一次換血，找來華為無線基站早期技術團隊成員及海思無線技術創始團隊成員宓曉瓏，接掌泛連接事業部。

根據CINNO Research的數據，今年5月份，在內地的手機單晶片處理器（SoC，即是整合了基頻晶片）市場中，聯發科出貨量按年大幅增長51.9%，達870萬枚。高通的出貨量是770萬枚，按年略跌3.8%。蘋果的出貨量為340萬枚，按年略跌6.2%。華為海思的出貨量則按年大跌76%，只有240萬枚（比4月份的270萬枚還要少）。

至於紫光展銳則出貨80萬枚，取代三星（三星手機在內地市場的佔有率早已跌至極低），成為第5名。雖然80萬枚這個出貨量其實很小，但已經按年大幅增長了63.46倍。

到6月份，紫光展銳繼續排在第5名，出貨量接近100萬枚。據CINNO Research表示，紫光展銳的手機處理器出貨量大增，主要是因為獲得榮耀部分手機採用。

其實，以華為海思的處境，短期內實在無法推出新款的高性能手機晶片，即使設計了，也無法製造出來。早在一年多前，已經有分析認為，華為與其讓海思的人才四散，倒不如暫時割愛，戰略性地將之過戶給內地其他半導體公司。現在的「乾坤大挪移」情形，是否印證了當時的分析？

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]