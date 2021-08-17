劉宇亮：抄底新經濟股 還看南向資金

南向資金踏入8月有轉穩迹象

值得注意的是南向資金7月流出530億元人民幣，創港股通開通以來新高。年初至今淨流出84%集中在新經濟板塊。7月至今，騰訊（0700）和美團（3690）各流出384億港元和252億港元，合計流出636億港元，高於同期南向604億港元淨流出總規模。7月大幅流出後，南向資金踏入8月有企穩迹象，投資者可要注意，每日南向資金有否重新流入騰訊和美團等新經濟股。

至執筆時當日（8月16日），南下資金淨流出港股29.6億港元，淨賣出騰訊25.42億港元，是當日之最；亦淨賣出美團8.51億港元。

在第二季度大型金融機構的持倉組合中，高盛集團的持倉報告數據顯示，高盛在第二季度大舉買入587萬股阿里巴巴（9988），令阿里巴巴成其第五大持倉股；另外，蘋果（AAPL）、facebook（FB）及特斯拉（TSLA）等科技股也獲較大幅度增持。可解釋為何科指（港板納指）和美股納指走勢各異。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]