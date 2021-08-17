劉宇亮：抄底新經濟股 還看南向資金

【明報專訊】內地對互聯網公司的監管未有放鬆迹象，官媒一連兩日出招，先有《人民日報》發表以「對網絡『三俗』要零容忍」為題的文章，批評視頻直播平台對未成年人形成不良導向；再有《央廣網》文章「肆意篡改歷史的網絡遊戲要『零容忍』」。恒科指已連跌4日，從今年2月18日的11,001.78點至今更跌接近一半。科網股現在是不是可以抄底？是一條「值100萬的題目」。
南向資金踏入8月有轉穩迹象
值得注意的是南向資金7月流出530億元人民幣，創港股通開通以來新高。年初至今淨流出84%集中在新經濟板塊。7月至今，騰訊（0700）和美團（3690）各流出384億港元和252億港元，合計流出636億港元，高於同期南向604億港元淨流出總規模。7月大幅流出後，南向資金踏入8月有企穩迹象，投資者可要注意，每日南向資金有否重新流入騰訊和美團等新經濟股。
至執筆時當日（8月16日），南下資金淨流出港股29.6億港元，淨賣出騰訊25.42億港元，是當日之最；亦淨賣出美團8.51億港元。
在第二季度大型金融機構的持倉組合中，高盛集團的持倉報告數據顯示，高盛在第二季度大舉買入587萬股阿里巴巴（9988），令阿里巴巴成其第五大持倉股；另外，蘋果（AAPL）、facebook（FB）及特斯拉（TSLA）等科技股也獲較大幅度增持。可解釋為何科指（港板納指）和美股納指走勢各異。