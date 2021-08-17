經濟
曾國平 財經論語

投資策略

曾國平：穩定幣如何堅守「聯匯」？

【明報專訊】小時候訂閱《明報》，為的就是追看姚普光的銀幕英語，以及觀賞董橋如何斟酌文字。今天要為《明報》財經版寫新專欄，憶起童年往事，自然想多談一點語文，於是我就跟編輯建議，每兩星期寫一篇結合經濟和語文的文章，專欄取名《財經論語》。

經過一輪跌勢後，近日加密貨幣風生再起，正朝着早前的高位邁進。幣市活躍，亦帶動一眾穩定幣（Stablecoin）交投增加。英文中將兩個字合併起來變成的一個字，稱為compound，名詞動詞皆可，就如stable和coin加起來，就成了一種特別的幣了。

顧名思義，穩定幣就是跟美元等傳統貨幣掛鈎，一兌一價值不變。

美元既已存在，何以要多此一舉搞個一模一樣的貨幣？都是交易費用作祟。加密貨幣市場進進出出，透過銀行戶口存入提取美元，費時失事。有穩定幣，投資者想將部分加密貨幣換成美元套現或避險，就方便得多了。

市場上最大的穩定幣是Tether，也是顧名思義，字面解作拴住、束縛，就如用繩限制動物的活動範圍。英文短語at the end of one's tether，本來是繩子將盡動物快要跑掉，引申的意思就是氣數已盡快要投降。

穩定幣Tether束住的是美元。正如港元要有充足資產捍衛聯繫匯率，穩定幣之所以穩定，也要靠美元資產支撐，想將美元換成穩定幣的，想將穩定幣換成美元的，通通一兌一貨真價實，來者不拒，這樣才能穩定下去。

虛幣強調去中心化 Tether 1/4資產美國債

有趣的是，Tether的資產由什麼組成，一直不太公開，直至最近經過核數，我們才知多一點內裏乾坤：資產一半是商業票據，四分之一是美國國債，其餘的就是現金黃金之類。有點搞笑的，是強調去中心化、多少與政府有點對着幹的加密貨幣，竟以美國國債這個最為中心化的資產來支持。至於佔比重最大的那些商業票據，已知的只是絕大部分評級為A-2以上，亦即最少處於投資級別的中游位置，但真正要套現變賣時到底有多大流動性，就不太清楚了。

不是想末日博士上身，嚇大家穩定幣未必幣如其名，只想跟大家做做思想實驗而已：若果有穩定幣慘遭狙擊，Tether被迫棄守「聯繫匯率」，價值跌至一美元以下，其他穩定幣會否取而代之，還是會齊齊遭受拋售？更重要的問題是，若果有穩定幣出問題，對不用資產支撐的一般加密貨幣有何影響？是否只是交易變得麻煩咁簡單？

這些問題，只能留待實踐驗證。加密貨幣市場的刺激之處，正是沒有先例可遁，問題遠比答案多。

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

[曾國平 財經論語]

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