曾國平：穩定幣如何堅守「聯匯」？

經過一輪跌勢後,近日加密貨幣風生再起,正朝着早前的高位邁進。幣市活躍,亦帶動一眾穩定幣(Stablecoin)交投增加。英文中將兩個字合併起來變成的一個字,稱為compound,名詞動詞皆可,就如stable和coin加起來,就成了一種特別的幣了。

顧名思義,穩定幣就是跟美元等傳統貨幣掛鈎,一兌一價值不變。

美元既已存在,何以要多此一舉搞個一模一樣的貨幣?都是交易費用作祟。加密貨幣市場進進出出,透過銀行戶口存入提取美元,費時失事。有穩定幣,投資者想將部分加密貨幣換成美元套現或避險,就方便得多了。

市場上最大的穩定幣是Tether,也是顧名思義,字面解作拴住、束縛,就如用繩限制動物的活動範圍。英文短語at the end of one's tether,本來是繩子將盡動物快要跑掉,引申的意思就是氣數已盡快要投降。

穩定幣Tether束住的是美元。正如港元要有充足資產捍衛聯繫匯率,穩定幣之所以穩定,也要靠美元資產支撐,想將美元換成穩定幣的,想將穩定幣換成美元的,通通一兌一貨真價實,來者不拒,這樣才能穩定下去。

虛幣強調去中心化 Tether 1/4資產美國債

有趣的是,Tether的資產由什麼組成,一直不太公開,直至最近經過核數,我們才知多一點內裏乾坤:資產一半是商業票據,四分之一是美國國債,其餘的就是現金黃金之類。有點搞笑的,是強調去中心化、多少與政府有點對着幹的加密貨幣,竟以美國國債這個最為中心化的資產來支持。至於佔比重最大的那些商業票據,已知的只是絕大部分評級為A-2以上,亦即最少處於投資級別的中游位置,但真正要套現變賣時到底有多大流動性,就不太清楚了。

不是想末日博士上身,嚇大家穩定幣未必幣如其名,只想跟大家做做思想實驗而已:若果有穩定幣慘遭狙擊,Tether被迫棄守「聯繫匯率」,價值跌至一美元以下,其他穩定幣會否取而代之,還是會齊齊遭受拋售?更重要的問題是,若果有穩定幣出問題,對不用資產支撐的一般加密貨幣有何影響?是否只是交易變得麻煩咁簡單?

這些問題,只能留待實踐驗證。加密貨幣市場的刺激之處,正是沒有先例可遁,問題遠比答案多。

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

[曾國平 財經論語]