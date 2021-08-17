憂環球經濟放緩 美股早段下滑

波音領跌 道指早段挫逾百點

美軍撤出阿富汗帶來的政權更迭引起爭議，分析師回顧美國進駐當地20年間，道指漲近270%，標普500指數升逾300%，納指更升超過700%。持續的軍事行動，推動國防承包商股價上揚。自2001年的「911襲擊」以來，美國軍工巨頭Northrop Grumman（美：NOC）股價上漲近880%，洛歇馬丁（美：LMT）漲逾800%，波音升逾400%，全部跑贏大市。部分策略師鑑於美企盈利可能見頂，警告美股可能出現回調，而阿富汗局勢只是負面因素之一。

日本第二季GDP回復增長

日本次季GDP初值，經季節調整按季增長0.3％，折算成年率增長1.3％，時隔一季再次實現增長。雖然疫情加劇，但個人消費及企業此前抑制的設備投資增加，推動GDP恢復增長，不過經濟規模仍較疫情爆發前2019年第四季低1.5％。由於新增確診個案尚未回落，經濟復蘇前景仍存風險。

市場關注周二公布的美國7月零售銷售數據，以及周三凌晨聯儲局主席鮑威爾向教育界人士進行視像講話。另外，新西蘭央行料於周三宣布加息。由於新西蘭未受Delta變種病毒影響，強勁的經濟出現過熱迹象，大部分經濟師預期，新西蘭央行將宣布利率上調0.25厘至0.5厘。

（綜合報道）

[國際金融]