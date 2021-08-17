必和必拓擬售石油資產 配合減排趨勢 總資產值約1326億

在倫敦和悉尼上市的必和必拓曾預計，油氣需求將至少在未來10年保持強勁。不過面對多國政府訂定的氣候目標及投資者施壓，必和必拓正檢討其投資組合及長期策略，準備縮減化石燃料產量，並增加可再生能源的資產。考慮到國際社會傾向取代化石能源，恐相關資產將愈來愈難脫手，因此盡早撤出相關業務似乎有其逼切性。

憂化石燃料將愈來愈難脫手

必和必拓稱，正與Woodside磋商，尚未就出售油氣資產達成任何協議。倘若達成協議，將會是必和必拓自2014年為剝離一批資產而成立名為South32的公司以來，最大規模的企業改組。油田老化，加上2018年出售虧損的美國頁岩油業務，令必和必拓的石油產量，由2013年的2.35億桶，降到截至6月的12個月內，只有約1.03億桶，即每天28萬桶。

必和必拓還準備將其僅餘的動力煤礦出售，以專注於出產鐵礦石及其他低碳商品。該公司目前只有約12% 收入來自化石燃料。若退出石油業務，只會減少5%的基本收益。

瑞信預計，必和必拓在策略評估後，將選擇出售全部化石燃料業務。瑞信分析師Saul Kavonic稱，石油不再適合必和必拓的投資組合或未來發展策略，應盡早退出石油業務。

美國投行Jefferies亦指出，從環境、社會及企業治理的角度來看，出售油氣業務對必和必拓有利，並有助於其擴大對銅、鎳和鉀鹽等礦業開採業務。該行報告預計，必和必拓將透過併購，擴大對電池材料（尤其是鎳）及銅等需求龐大的大宗商品業務。

分析：助擴大礦業開採業務

必和必拓將於周二公布年度業績，並準備斥資53億至57億美元，推動加拿大的鉀礦投產。若與必和必拓的石油業務合併，市值約150億美元的Woodside，其年產量可望增長1倍至2億桶石油當量（barrels of oil equivalent），令年度基本收益（underlying earnings）增長約1倍至80億美元。

沙特阿美參建太陽能發電廠

自去年以來，英國石油公司（英：BP）、荷蘭皇家殼牌（荷：RDSA） 在內的幾家歐洲大型石油企業也承諾減排，開始出售碳排放量高的化石燃料資產，並增加對可再生能源的投資。

石油主要出口國沙特阿拉伯也計劃擴大可再生能源供應。沙特阿美（Saudi Aramco）（沙特：2222）加入由開發商ACWA Power牽頭的財團，在沙特建造大型太陽能發電廠Sudair。這將會是沙特規模最大的太陽能發電廠，投資成本接近10億美元，預計將為18.5萬戶家庭供電，每年可抵消近290萬噸碳排放量。由於沙特具有日照長、沙漠面積廣等特點，具潛力成為太陽能發電大國。

（綜合報道）

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