經濟
國際金融

必和必拓擬售石油資產 配合減排趨勢 總資產值約1326億

【明報專訊】面對國際社會訂出減排目標及投資者施壓，全球最大礦商必和必拓（英：BHP）加快撤出化石燃料業務。BHP證實，正與澳洲大型油氣公司Woodside Petroleum談判，擬以換股方式出售旗下的石油及天然氣業務，當中包括其在澳洲、墨西哥灣、特立尼達和多巴哥（Trinidad and Tobago）及阿爾及利亞的資產。路透社引述分析師估計，相關資產總值達170億美元（約1326億港元）。

在倫敦和悉尼上市的必和必拓曾預計，油氣需求將至少在未來10年保持強勁。不過面對多國政府訂定的氣候目標及投資者施壓，必和必拓正檢討其投資組合及長期策略，準備縮減化石燃料產量，並增加可再生能源的資產。考慮到國際社會傾向取代化石能源，恐相關資產將愈來愈難脫手，因此盡早撤出相關業務似乎有其逼切性。

憂化石燃料將愈來愈難脫手

必和必拓稱，正與Woodside磋商，尚未就出售油氣資產達成任何協議。倘若達成協議，將會是必和必拓自2014年為剝離一批資產而成立名為South32的公司以來，最大規模的企業改組。油田老化，加上2018年出售虧損的美國頁岩油業務，令必和必拓的石油產量，由2013年的2.35億桶，降到截至6月的12個月內，只有約1.03億桶，即每天28萬桶。

必和必拓還準備將其僅餘的動力煤礦出售，以專注於出產鐵礦石及其他低碳商品。該公司目前只有約12% 收入來自化石燃料。若退出石油業務，只會減少5%的基本收益。

瑞信預計，必和必拓在策略評估後，將選擇出售全部化石燃料業務。瑞信分析師Saul Kavonic稱，石油不再適合必和必拓的投資組合或未來發展策略，應盡早退出石油業務。

美國投行Jefferies亦指出，從環境、社會及企業治理的角度來看，出售油氣業務對必和必拓有利，並有助於其擴大對銅、鎳和鉀鹽等礦業開採業務。該行報告預計，必和必拓將透過併購，擴大對電池材料（尤其是鎳）及銅等需求龐大的大宗商品業務。

分析：助擴大礦業開採業務

必和必拓將於周二公布年度業績，並準備斥資53億至57億美元，推動加拿大的鉀礦投產。若與必和必拓的石油業務合併，市值約150億美元的Woodside，其年產量可望增長1倍至2億桶石油當量（barrels of oil equivalent），令年度基本收益（underlying earnings）增長約1倍至80億美元。

沙特阿美參建太陽能發電廠

自去年以來，英國石油公司（英：BP）、荷蘭皇家殼牌（荷：RDSA） 在內的幾家歐洲大型石油企業也承諾減排，開始出售碳排放量高的化石燃料資產，並增加對可再生能源的投資。

石油主要出口國沙特阿拉伯也計劃擴大可再生能源供應。沙特阿美（Saudi Aramco）（沙特：2222）加入由開發商ACWA Power牽頭的財團，在沙特建造大型太陽能發電廠Sudair。這將會是沙特規模最大的太陽能發電廠，投資成本接近10億美元，預計將為18.5萬戶家庭供電，每年可抵消近290萬噸碳排放量。由於沙特具有日照長、沙漠面積廣等特點，具潛力成為太陽能發電大國。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

中國經濟失速 7月數據全遜預期 官方解釋天災疫情影響 高盛料再降準
中國經濟失速 7月數據全遜預期 官方解釋天災疫情影響 高盛料再降準
城鎮失業率5.1%按年微跌 「總體平穩」
城鎮失業率5.1%按年微跌 「總體平穩」
統計局：做好跨周期調節 澳新高盛料幣策多管齊下
統計局：做好跨周期調節 澳新高盛料幣策多管齊下
官媒批遊戲「篡改歷史」直播害人 B站快手捱沽
官媒批遊戲「篡改歷史」直播害人 B站快手捱沽
疑受網易雲音樂影響 騰訊音樂傳暫緩來港上市
疑受網易雲音樂影響 騰訊音樂傳暫緩來港上市
內地加強監管工作 民企60倍年薪挖官員
內地加強監管工作 民企60倍年薪挖官員
匯控45億買新加坡安盛 料第4季完成交易 或成9年來首收購
匯控45億買新加坡安盛 料第4季完成交易 或成9年來首收購
富衛傳最快下月美上市集資234億 發言人不評論
富衛傳最快下月美上市集資234億 發言人不評論
閱文扭虧為盈 上半年賺10.8億人幣
閱文扭虧為盈 上半年賺10.8億人幣
執董被廉署拘捕 新威：與公司業務無關
執董被廉署拘捕 新威：與公司業務無關
舜宇中期多賺54％
舜宇中期多賺54％
華置投資恒大未變現虧50億 預警或構「重大不利變動」
華置投資恒大未變現虧50億 預警或構「重大不利變動」
眾安銀行推「出糧 FastPass」 可提早7日出糧
眾安銀行推「出糧 FastPass」 可提早7日出糧
憂環球經濟放緩 美股早段下滑
憂環球經濟放緩 美股早段下滑
比特幣創3月新高 曾升穿4.8萬美元
比特幣創3月新高 曾升穿4.8萬美元
張兆聰：國進民退 國企物管股逆市升
張兆聰：國進民退 國企物管股逆市升
曾國平：穩定幣如何堅守「聯匯」？
曾國平：穩定幣如何堅守「聯匯」？
劉宇亮：抄底新經濟股 還看南向資金
劉宇亮：抄底新經濟股 還看南向資金
薛偉傑：華為晶片困境下收入大跌 企業業務難挽狂瀾
薛偉傑：華為晶片困境下收入大跌 企業業務難挽狂瀾
技術取勝：太古50周線料有承接
技術取勝：太古50周線料有承接
李聲揚：港不應落後形勢 數碼港五期工程刻不容緩
李聲揚：港不應落後形勢 數碼港五期工程刻不容緩
蔚來聲明：無删改車禍數據
蔚來聲明：無删改車禍數據
金發局「誠實mode」：移民值關注
金發局「誠實mode」：移民值關注
劉思明：水泥股續彈 海螺步穩可取
劉思明：水泥股續彈 海螺步穩可取
周顯：內地堵移民走資 港踏腳石料受惠
周顯：內地堵移民走資 港踏腳石料受惠
湯文亮：移民之「夫死夫還在」
湯文亮：移民之「夫死夫還在」
雲門首宗二手連使費蝕約800萬 單位連車位5500萬易手 九龍塘近年最大宗二手蝕讓
雲門首宗二手連使費蝕約800萬 單位連車位5500萬易手 九龍塘近年最大宗二手蝕讓
柏傲灣實呎23126元 創屋苑二手新高
柏傲灣實呎23126元 創屋苑二手新高
嘉里近5億購古洞北一籃子農地
嘉里近5億購古洞北一籃子農地
Wetland Seasons Bay 5日收6000票 超額15倍
Wetland Seasons Bay 5日收6000票 超額15倍
英記茶莊等波斯富街一籃子物業招標 市值18億
英記茶莊等波斯富街一籃子物業招標 市值18億
麥當勞2268萬沽深水埗福華街舖
麥當勞2268萬沽深水埗福華街舖