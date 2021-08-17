經濟

眾安銀行推「出糧 FastPass」 可提早7日出糧

【明報專訊】虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）正式推出名為「出糧 FastPass」的提早出糧貸款，用戶可自選出糧日，最早可在原定出糧日前7日取得月薪，由ZA出糧日起計算的7日內不設利息費用，7日後，只要用戶的ZA Bank活期帳戶內有足夠結餘作自動扣帳，就可在當月免息提早出糧。

需注意的是，如於提早出糧7天後因戶口結餘不足未能準時還款，需要繳付循環利息，若貸款額為20萬元計，實際年利率34.49厘。據產品資料概要，該產品的服務費用為18元，作為提取貸款時收取的FastPass費用。不過，現階段豁免服務費用。

倘未能準時還款 需繳付循環利息

該行官網顯示，產品申請資格是該行的現有客戶、年滿18歲的香港居民，月薪8000元或以上，持香港身分證。

該行表示，產品已開放予員工、其親友及部分特選用戶率先試用，特選用戶獲該行邀請後即可申請。現有及全新用戶昨起可透過官網或該行App登記加入等候名單，若用戶完成登記後再邀請兩人登記，可即時獲申請名額。

ZA Bank行政總裁許洛聖稱，部分傳統出糧帳戶仍停留在提供較高存款利率或豁免部分費用，打工仔未必受落，該行開創亞洲首款免息提早出糧的產品，期待能改寫本港金融服務的傳統思維，隨着新產品誕生，該行為用戶提供了一個Main Bank（日常主要賬戶）的更好選擇。

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