華置投資恒大未變現虧50億 預警或構「重大不利變動」

明報記者 陳偉燊

由於恒大未有再派發股息，華置上半年股息、債息及租金收入均見下跌，分別只有1.59億、1.96億及1.61億元，按年大跌88.2%、43.8%及23.7%，整體收入按年大減63%至7.26億元。

同時，由於去年同期獲英國租戶未付2.49億元巨額退租補償及拆卸費用，拖累集團上半年錄得虧損，核心盈利亦則大跌逾九成至7790萬元。

11年首停派中期息

華置近年押重注投資於恒大的股份及債券，當中所持恒大約6.5%股權，截至6月底止市值約87.03億元，佔集團總資產比例仍然接近四成，但由於恒大股價上半年持續受壓及「縮水」，期內因此錄得未變現估值虧損共48.93億元。惟因應集團財務政策，該筆投資只在全面收益表內列帳，不會影響期內盈虧。

集團同時又持有7批由恒大或相關公司發行的高息債券，期內獲得利息收入約3960萬元，不過該批債券亦因債價下跌，拖累華置錄得約1億元未變現估值虧損。

未變現項目不列損益表

值得留意的是，恒大股價跌勢至今未止。華置表示，由於恒大在上半年業績期後、即由7月1日至8月13日期間股價繼續受壓，市值再跌約43.5%至約37.84億元，或為集團構成重大不利變化。

華置又透露，一家內地房地產相關發行人自從今年2月起一直違約，拖欠應付離岸美元債券的利息及償還本金，因此導致集團持有該債券估值下跌逾六成，錄得未變現虧損1.05億元。

集團展望未來對核心業務仍審慎樂觀。此外，在增購投資組合時，將會以股東整體價值為依歸，審慎行事。