閱文扭虧為盈 上半年賺10.8億人幣

期內，整體收入按年增加33.2%至43.42億元，當中版權運營及其他分部（製作及發行電視劇、網絡劇、動畫、電影、出售版權、運營自營網絡遊戲及銷售紙質圖書）的收入增長逾1.2倍，為集團貢獻18.02億元，佔比達41.5%。

另外，在線業務（付費閱讀、網絡廣告及分銷第三方網絡遊戲）收入則錄得25.4億元，按年增加3.4%。EBITDA錄得6.27億元，按年增加9.5倍；經調整EBITDA為7.09億元，接年急升40.4倍。

上半年在線業務月活躍用戶增3.7%

今年上半年，集團在線業務的月活躍用戶約2.33億，按半年比增長3.7%，按年基本持平。

另閱文表示，隨着集團持續擴張免費閱讀業務，吸引更多用戶閱讀免費內容，導致自有平台產品及自營渠道的平均月付費用戶由1060萬人，下跌至930萬，按年減少12.3%；每名付費用戶平均每月收入36.4元人民幣，按年增長逾6.7%。