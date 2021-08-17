經濟

匯控45億買新加坡安盛 料第4季完成交易 或成9年來首收購

【明報專訊】匯豐控股（0005）昨日公布，旗下全資附屬公司匯豐保險集團（亞太）已訂立協議，以5.75億美元（約44.85億港元）收購AXA Insurance Pte Limited（下稱新加坡安盛）。以去年新加坡安盛的資產淨值4.74億美元計算，今次收購相當於1.21倍市帳率。匯豐表示，交易須經監管機構批准，預計該收購在完成整合後可立刻向集團貢獻盈利；賣方AXA安盛則料交易在今年第四季完成。

明報記者 胡學能

翻查資料，匯豐上次宣布收購為去年5月，稱匯豐將向其中方合資伙伴國民信託，收購其在華合資壽險公司匯豐人壽餘下的50%股權，該交易尚待監管機構核准。至於上次宣布獲得批准的收購項目則是2012年6月，該行位於阿曼的銀行業務，獲准與阿曼國際銀行合併。

去年稅前利潤2300萬美元

匯豐指出，新加坡安盛截至去年底止年度稅前利潤2300萬美元。翻查匯豐早前公布資料，去年亞洲區財富及個人銀行業務稅前盈利為50.3億美元。

該行表示，新加坡安盛以年化新保費計算為新加坡第八大人壽保險公司、第五大財產及意外保險公司及領先團體醫療保險公司，該行將透過該擬收購項目擴大在新加坡的保險及財富管理業務，為其銳意成為亞洲首屈一指的財富管理機構邁出關鍵一步。擬收購項目的資金將來自現有資源，對匯豐普通股權一級資本比率將產生5點子左右的影響。

此項交易須經監管機構批准，待完成後擬合併新加坡匯豐保險及新加坡安盛的業務，但須經新加坡監管機構及法院進一步批准。

該行認為，新加坡安盛與新加坡匯豐保險的產品在保險解決方案及分銷渠道方面可互補優勢，而新加坡安盛可帶來龐大的特約代理銷售團隊、幾家領先的獨立財務諮詢公司，與及大量保單持有人及企業關係。合併後將顯著擴大匯豐在區內保險市場的業務規模，將為未來增長提供絕佳平台，合併後的公司將成為第七大人壽保險公司和第四大個人醫療保險公司，涵蓋人壽、醫療及財產及意外保險的有效保單逾60萬份。

祈耀年：收購可鞏固亞洲領先地位

據悉，新加坡安盛現約有900名全職員工、特約代理銷售團隊約800人，新加坡匯豐保險則未有特約代理銷售團隊。匯控行政總裁祈耀年認為，收購可鞏固該行作為亞洲領先財富管理及保險機構的地位。AXA安盛估計，今次交易為2021財年合併財務報表帶來負1.6億歐元（約負1.88億美元）淨收入影響。

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