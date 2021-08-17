經濟

內地加強監管工作 民企60倍年薪挖官員

【明報專訊】據彭博社昨日引述獵頭公司報道，因為內地近期加強監管工作，有更多中資企業尋求招聘曾在監管機構任職的人士，當中尤以來自金融體系監管機構和工信部等部門官員最受追捧。部分公司更開出超過300萬元人民幣年薪，相當於內地公務員平均薪酬的60倍，甚至對個別人選實際上是「預算不封頂」。

監管部門主管最受追捧「預算不封頂」

報道表示，從薪酬大幅上揚，可見於內地要挖角一名頂級官員到公司任職並非易事，同時以往曾在監管機構工作的官員，加入民營企業會遭到嚴密審查。獵頭公司表示，近年內地整頓行動的全面讓企業將目標定得相當高，至少需要尋找部門副主管級別的官員，可見有關人才供應卻相對匱乏。若以過往在證券監管部門及各部委任職的官員為例，必須在離職3年後才能在被監管的公司任職，低級別的公務員亦需兩年的「冷河期」。

報道提及，一些前官員已從商，例如曾在中證監主管新股審批的郭旭東，去年加入武漢當代科技產業，出任副董事長；中證監前發言人鄧舸去年轉到國信證券出任總裁等。但是，有獵頭公司表示，若一名官員已經達到部門主管級別，其政治生涯已基本確定軌迹，要他們轉而從商並不容易。獵頭公司形容，目前該項工作非常艱巨，不少企業的訴求或無法實現。

相關字詞﹕彭博 內地監管

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