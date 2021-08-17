疑受網易雲音樂影響 騰訊音樂傳暫緩來港上市

美股價從高位回落七成

騰訊音樂於2018年赴美上市籌集了11億美元（約84.7億港元），惟自3月份股價見頂以來市值已下跌近七成。兩名知情人士透露，雖然技術上，騰訊音樂仍可能今年內在港完成上市，但管理層傾向將首次公開招股推遲至明年，以等待市况及監管壓力緩解。報道又稱，騰訊音樂已委託摩根大通和摩根士丹利為上市安排行，但近日已通知投行放慢準備工作。

日經報道稱，騰訊音樂延遲上市的決定是受網易雲音樂押後影響。騰訊音樂一直被指是監管機構「目標」，集團上月被勒令在30日內放棄所有獨家音樂版權，並且因不公平市場行為而遭罰款約6.43萬美元（約49.5萬港元）。根據國家市場監督管理總局的數據，事件發生前，集團在全國擁有超過八成的獨家音樂庫資源。

先瑞達醫療錄逾505億元孖展

另一方面，內地醫療器械公司先瑞達醫療（6669）將於今日中午截止新股認購，綜合券商數據，累計為其借出孖展額505.52億元，以公開發售部分集資約1.63億元計，超額認購近310倍。在借出孖展的券商中，以輝立證券借出94.5億元最多，富途借出92.97億元，耀才借出83億元。

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