經濟

官媒批遊戲「篡改歷史」直播害人 B站快手捱沽

【明報專訊】內地監管風暴未止，再有官媒分別發文批評遊戲行業「篡改歷史」，以及直播行業危害年輕人，中資科技股繼續偏軟，當中嗶哩嗶哩（B站）（9626）及快手（1024）尤其捱沽，最終恒生科技指數連跌4個交易日，昨日再跌2.6%至6420點，逼近7月低位6249點水平；恒指全日則跌210點，再度失守10天線。

《人民日報》促零容忍 「勿污染孩子」

恒指夜期昨晚早段靠穩，截至晚上11時30分報26,102點，低水79點。受早上公布的中國經濟數據遜預期影響，港股昨日低開26點後，雖然一度輕微倒升，但始終受壓，上午收市前多隻中資科技股轉跌且跌幅持續擴大，拖累恒指一度跌逾300點，全日收報26,181點，跌210點，成交1339億元。

《人民日報》刊登文章，談及內地直播亂象危害未成年人，指主播搭訕、誘導打賞等，會對未成年人形成不良導向，應對可能危害未成年人、涉及「三俗（庸俗、低俗、媚俗）」的網絡不良內容「零容忍」，不能讓網絡「污染孩子純潔眼睛和心靈」。

央視旗下「央廣網」上周六（14日）亦批評，有網絡遊戲將宋朝抗金名將岳飛設計為「肉袒牽羊」的投降者形象，把秦檜定位為高等級的現象，指網絡遊戲容易在潛移默化中影響參與者的思想和判斷，「肆意篡改歷史的網絡遊戲，是劣質甚至是有害的文化傳播」。文章稱，網絡遊戲行業須加強自律，主管部門亦應強化審批管理。

恒科指連跌4日 逼7月低位

B站及快手昨日成眾矢之的，前者跌近8%，快手則跌逾半成，科技股板塊再成北水走資重點。北水昨日連續第三個交易日昨流出56.3億元，不但規模較上周五（13日）急增，而且已是連續3個交易日錄得淨流出，當中首三位為騰訊（0700） 、美團（3690）及小米（1810） ，分別錄得25.4億、8.5億及5.2億元淨流出。

相關字詞﹕直播行業 快手 嗶哩嗶哩 中資科技股 科指 港股

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