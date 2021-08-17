經濟

統計局：做好跨周期調節 澳新高盛料幣策多管齊下

【明報專訊】內地主要經濟數據按年增長皆較前月下跌，中國人民銀行在7月份出乎市場預料全面下調銀行存款準備金率0.5個百分點，釋放1萬億元（人民幣，下同）的長期資金。國家統計局新聞發言人付凌暉回應會否推出貨幣或財政政策時表示，當局將保持連續、穩定和可持續的宏觀政策，做好宏觀政策跨周期調節，穩健貨幣政策保持合理充裕。

澳新銀行報告認為，為調節宏觀政策跨周期時，當局將保持下半年的經濟增長穩定，雖然不太可能大規模注入資金刺激經濟增長，不過人行會維持寬鬆的取態。該行預期，未來數月人行將再一次降準，亦會使用定向中期借貸便利（TMLF）等貨幣政策工具。

TMLF在2019年1月首次使用，貸款年期為3年，較中期借貸便利（MLF）的1年為長，當時的利率亦較MLF低0.15厘，不過人行在今年8月的第二季貨幣政策執行報告中提及，該季到期的TMLF以MLF續作，目前TMLF已沒有餘額。

高盛料放寬地方融資平台監管

高盛報告亦認為，7月經濟增長意外放緩，隨着新冠肺炎廣泛擴散，防疫措施料繼續收緊，預期政府將會進一步放寬貨幣政策，除了降準，亦預期將略為放寬地方政府融資平台等監管措施，以及增加地方政策專項債券發行。

人行昨日做了6000億元MLF操作，利率維持2.95厘，意味本月貨幣市場報價利率（LPR）很可能不會下調。金額將對冲今日到期的7000億元MLF，即淨回籠1000億元，人行表示已考慮金融機構可運用7月降準釋放的部分資金，歸還8月到期LMF等因素。同日人行亦做了7天期的100億元逆回購，對冲昨日到期的等額逆回購。

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