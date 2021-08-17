經濟

城鎮失業率5.1%按年微跌 「總體平穩」

【明報專訊】國家統計局昨日公布全國城鎮調查失業率數據，7月份的數據按月微升0.1個百分點，達到5.1%，按年則減少0.2個百分點。國統局新聞發言人付凌暉指失業率「總體平穩」，由於大量大學畢業生進入勞動力市場，因此一般6月份到7月份之間失業率的上升幅度會比較大。今年來看，5.1%失業率不僅低於上年同期水平，也低於2019年同期的5.3%水平。7月份和6月份比，失業率升幅比疫情前的水平為低。

相比今年2月份失業率最高達到5.5%而言，7月份的數據有所回落。該局續稱，25至59歲的就業主體人群失業率是4.2%，與上月持平，付凌暉稱，這說明就業形勢總體保持穩定。今年首7個月全國城鎮新增就業人數822萬，完成全年目標的74.7%，新增就業繼續擴大。7月份單月新增就業人數多達124萬，這與5月份相比6月份期間的新增就業人數124萬，增加速率保持一致。

每周平均工時 增至47.7小時

數據又顯示，本地戶籍人口調查失業率為5.1%，外來戶籍人口調查失業率為5%。16至24歲人口、25至59歲人口的調查失業率分別為16.2%及4.2%。31個大城市的城鎮調查失業率為5.2%，則與6月份持平。

全國企業就業人員周平均工作時間為47.7小時，比6月份增加0.1小時。

相關字詞﹕付凌暉 國家統計局

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