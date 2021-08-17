經濟

中國經濟失速 7月數據全遜預期 官方解釋天災疫情影響 高盛料再降準

【明報專訊】中國國家統計局昨日公布7月份零售、固定投資數據，與月初公布的出口數據同樣低於市場預期，顯示7月經濟增長減速。期內社會消費品零售總額按年上升8.5%，低於市場預期的10.9%，今年首7個月城鎮固定資產投資按年增加10.3%，低過市場預期的11.3%。高盛發表報告，認為7月經濟增長意外放緩，預期政府將會進一步放寬降準等貨幣政策（詳見另文）。

明報記者 歐陽偉昉

分析師預期受新冠病毒疫情影響，8月增長會進一步放緩。

風雨來襲 江蘇河南銷售重挫

內地製造業在去年疫情受控後快速反彈，市場關注內需恢復情况，不過7月消費增速較6月再跌3.6個百分點，延續3月以來的下跌趨勢。國統局新聞發言人付凌暉表示，7月受暴雨颱風影響，災區居民生活受到嚴重影響，江蘇、河南銷售回落幅度高於全國水平，批發零售、住宿餐飲增速下跌，不過首7個月的兩年平均增速仍有4.3%，消費品市場總體仍然延續恢復趨勢。

固定投資方面，首7個月增速較首6個月增速降2.3個百分點，兩年平均增速為4.3%，較前值低0.1個百分點，單計7月份數值按月則微升0.18%。年內基建投資按年上升4.6%，增速在今年持續滑落，鐵路投資按年更跌4.4%。規模以上工業增加值按年增幅為6.4%，低於市場預期的7.9%。

付凌暉表示，7月受外部不明朗因素和國內汛情、疫情影響，部分主要指數的按年增速有所回落，總體保持在合理水平，因為去年基數效應，指標按年增速呈現前高後低。展望下半年，經濟仍會保持穩定恢復趨勢，隨着居民收入增加、消費環境改善，消費繼續回溫；「十四五規劃」一些重大建設項目將會啟動，而製造業利潤保持較快增長，將有利製造業投資；世界經濟總體復蘇，全球貿易保持較快增長，將有利中國進出口，預期主要宏觀指標可以保持在合理範圍。

澳新降全年GDP預測至8.3%

不過澳新銀行發表報告，認為中國本土經濟活動在7月份大範圍放緩，顯示經濟迅速失去動力，該行預期製造業、房地產和基建3項固定投資的主要動力，未來數月皆很可能偏弱。該行將中國全年經濟增長預測由8.8%降至8.3%，第三季預期為5.7%。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈則認為，8月經濟增長將更為緩慢。嚴格的防疫措施除了影響暑假的國內旅行和消費，另外科技公司反壟斷、個人資料等監管會對個別行業短期增長有影響，目前經濟風險因素多於正面因素。

相關字詞﹕固定資產投資 經濟增長 國家統計局 中國經濟 新冠肺炎

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