港安老院引北歐式服務

撰文 李凱茵

選擇權和話語權是人類生而有之的權利，任誰也不能被剝奪，包括住在安老院舍的長者。然而，基於不少香港安老院舍以集中照顧的模式提供服務，住在院舍中的長者不論是生活作息時間表，抑或大大小小的生活細節，都失去了選擇及自主權利。不少長者心目中，入住安老院舍，幾乎就和失去自由畫上了等號。

即使了解到院舍服務改革的重要，但香港傳統院舍的服務及營運模式已經根深柢固，要改革又談何容易？阮家慧表示，她相信新的服務模式在由零開始的全新項目中執行難度相對較低，於是選擇命名為「迎進生活」、於7月中才開展的全新院舍服務中實施。

遠赴丹麥考察安老服務

「迎進生活」標榜參照北歐安老社區模式提供服務。阮家慧表示，團隊曾到生活快樂指數高企的丹麥實地考察安老服務，其中讓她印象最深刻的是當地的安老院由內到外都充滿了「家」的感覺。當地院舍內部裝潢像一般大家庭那樣劃分為大廳、廚房等等，窗明几淨，會選用色彩鮮艷的家俬提升空間的愉悅感覺，跟香港安老院中那股抹不去的死氣沉沉完全是兩碼子的事。此外，丹麥的院舍內四周更可見貼滿了長者跟員工的歡樂合照，有些女性長者，甚至會主動協助員工為院舍上下準備飯菜，像一家人般生活在一起。

丹麥安老院舍的其他特點還包括會設置自家的餐廳、咖啡店等，以營造微型社區的感覺，讓長者隨時交朋結友。長者更可以在各項條件許可的情况下，短暫離開院舍到附近的社區自由活動。

長者可申請短暫外出

阮家慧強調，長者因不同理由住進安老院舍接受照顧，不應因而讓他們有失去自由的感覺，在新生活之下應該繼續維繫自己的生活圈子。因此，「迎進生活」參照丹麥的做法，為長者建設屬於他們的小社區，把三分之一的空間劃為公共空間，為長者設置專用的露天茶座、健身及復康訓練區、圖書室、美容及理髮室、餐廳，營造環境讓長者隨時跟朋友相聚。

除此之外，院舍又會讓長者自訂生活作息時間表，選擇自己的餐點種類、進食地點等。對於一些有能力的長者，也會鼓勵他們在許可的情况下照顧自己，用事事假手於人。阮家慧表示，院舍在各項生活細節上都會盡量為長者保留選擇權及自主權，尊重他們的生活習慣。

長者亦可以根據意願向院舍申請短暫外出，只要經過院舍專業員工評估長者狀况，以及得到家人的許可，長者就可到附近的社區閒逛、飲茶、購物，或晨運。

要實現「以人為本」的服務理念，阮家慧表示員工是十分重要的因素。院舍會為員工提供「反思」培訓，內容是要求員工設身處地反思自己將來老去時，是否願意接受自己現在所提供的服務。此外，阮家慧指出團隊亦會非常注重員工作時的感受，讓員工知道他們在院舍中不只是「工作者」，而是非常重要的「照顧者」，藉此提高員工的歸屬感，鼓勵他們為長者提供貼心服務。

費用方面，阮家慧表示「迎進生活」的收費在香港的私營安老院舍市場屬中高級別。基本費用分為牀位費及護理費用。其中護理費用由0至8000元，視乎長者身體情况，需要接受什麼程度的照顧收取。「護理費用已包括了長者的日常生活用品，不會再另外逐件用品收費，或是加入其他冷氣費、暖氣費等。不同名目的雜項費用，讓家人在費用方面有更清楚的預算。」如長者需要接受額外護理服務，又或使用院舍的理髮、美容等服務，也會另外收費。

視員工為「照顧者」非「工作者」

除了「迎進生活」，阮家慧指出團隊現時也在努力地把「以人為本」的安老服務理念，引進文化村轄下的另外兩家安老院舍，推廣給任職多年的員工。

這套安老服務理念，目前已見出現在香港部分大型非牟利機構，阮家慧指這顯示出業界已有一定程度的接受。不過，要在營運了多年的固有模式中作出改革殊非易事。羅馬非一日建成，所以她寄望「迎進生活」這個項目，可以為現時香港的私營安老院市場氛圍帶來改變，引起同業在運作模式上重新思考。

[退休綢繆]