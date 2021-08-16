港安老院引北歐式服務

【明報專訊】近年人們對安老院舍服務要求日益提升，除了要照顧好長者日常起居生活外，亦要關顧他們的選擇權及心理需要。一站式長者復康用品及安老服務品牌文化村旗下新投入服務的安老居住服務，借鏡北歐長者生活社區，為入住長者提供以人為本的照顧及護理服務，尊重長者應有的選擇權。迎進生活長者服務總監阮家慧（見圖）期望，新項目可以為香港私營安老院市場引進全新的營運思考模式。
撰文 李凱茵
選擇權和話語權是人類生而有之的權利，任誰也不能被剝奪，包括住在安老院舍的長者。然而，基於不少香港安老院舍以集中照顧的模式提供服務，住在院舍中的長者不論是生活作息時間表，抑或大大小小的生活細節，都失去了選擇及自主權利。不少長者心目中，入住安老院舍，幾乎就和失去自由畫上了等號。
即使了解到院舍服務改革的重要，但香港傳統院舍的服務及營運模式已經根深柢固，要改革又談何容易？阮家慧表示，她相信新的服務模式在由零開始的全新項目中執行難度相對較低，於是選擇命名為「迎進生活」、於7月中才開展的全新院舍服務中實施。
遠赴丹麥考察安老服務
「迎進生活」標榜參照北歐安老社區模式提供服務。阮家慧表示，團隊曾到生活快樂指數高企的丹麥實地考察安老服務，其中讓她印象最深刻的是當地的安老院由內到外都充滿了「家」的感覺。當地院舍內部裝潢像一般大家庭那樣劃分為大廳、廚房等等，窗明几淨，會選用色彩鮮艷的家俬提升空間的愉悅感覺，跟香港安老院中那股抹不去的死氣沉沉完全是兩碼子的事。此外，丹麥的院舍內四周更可見貼滿了長者跟員工的歡樂合照，有些女性長者，甚至會主動協助員工為院舍上下準備飯菜，像一家人般生活在一起。
丹麥安老院舍的其他特點還包括會設置自家的餐廳、咖啡店等，以營造微型社區的感覺，讓長者隨時交朋結友。長者更可以在各項條件許可的情况下，短暫離開院舍到附近的社區自由活動。
長者可申請短暫外出
阮家慧強調，長者因不同理由住進安老院舍接受照顧，不應因而讓他們有失去自由的感覺，在新生活之下應該繼續維繫自己的生活圈子。因此，「迎進生活」參照丹麥的做法，為長者建設屬於他們的小社區，把三分之一的空間劃為公共空間，為長者設置專用的露天茶座、健身及復康訓練區、圖書室、美容及理髮室、餐廳，營造環境讓長者隨時跟朋友相聚。
除此之外，院舍又會讓長者自訂生活作息時間表，選擇自己的餐點種類、進食地點等。對於一些有能力的長者，也會鼓勵他們在許可的情况下照顧自己，用事事假手於人。阮家慧表示，院舍在各項生活細節上都會盡量為長者保留選擇權及自主權，尊重他們的生活習慣。
長者亦可以根據意願向院舍申請短暫外出，只要經過院舍專業員工評估長者狀况，以及得到家人的許可，長者就可到附近的社區閒逛、飲茶、購物，或晨運。
要實現「以人為本」的服務理念，阮家慧表示員工是十分重要的因素。院舍會為員工提供「反思」培訓，內容是要求員工設身處地反思自己將來老去時，是否願意接受自己現在所提供的服務。此外，阮家慧指出團隊亦會非常注重員工作時的感受，讓員工知道他們在院舍中不只是「工作者」，而是非常重要的「照顧者」，藉此提高員工的歸屬感，鼓勵他們為長者提供貼心服務。
費用方面，阮家慧表示「迎進生活」的收費在香港的私營安老院舍市場屬中高級別。基本費用分為牀位費及護理費用。其中護理費用由0至8000元，視乎長者身體情况，需要接受什麼程度的照顧收取。「護理費用已包括了長者的日常生活用品，不會再另外逐件用品收費，或是加入其他冷氣費、暖氣費等。不同名目的雜項費用，讓家人在費用方面有更清楚的預算。」如長者需要接受額外護理服務，又或使用院舍的理髮、美容等服務，也會另外收費。
視員工為「照顧者」非「工作者」
除了「迎進生活」，阮家慧指出團隊現時也在努力地把「以人為本」的安老服務理念，引進文化村轄下的另外兩家安老院舍，推廣給任職多年的員工。
這套安老服務理念，目前已見出現在香港部分大型非牟利機構，阮家慧指這顯示出業界已有一定程度的接受。不過，要在營運了多年的固有模式中作出改革殊非易事。羅馬非一日建成，所以她寄望「迎進生活」這個項目，可以為現時香港的私營安老院市場氛圍帶來改變，引起同業在運作模式上重新思考。