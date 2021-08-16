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君傲灣均呎連升7個月勢破頂

【明報專訊】二手樓價升勢持續，將軍澳君傲灣今年平均成交實呎更連升7個月，本月至11日止，更因一宗創新高成交，令平均成交呎價暫升至逼近1.9萬元水平，全月有望再創新高紀錄，雖然一手市場下半年料有多個大型新盤推出，但區內代理料市場對一千萬元以下的單位剛性需求仍強烈，下半年屋苑樓價料將平穩發展。

明報記者 歐陽慧恩

中原高級分區營業董事柯勇表示，君傲灣1座中高層E室，實用471方呎，近日以950萬元沽出，實呎20170元，創屋苑同類2房做價新高，原業主2014年以580萬元購入，帳面賺約370萬元或64%，由於屋苑樓價於今年已錄得一定升幅，加上盤源減少，令本月成交明顯減慢，但他認為屋苑樓價在剛性需求及經濟復蘇等條件下，仍將平穩發展。

慧安園2房首破700萬大關

此外，多個屋苑亦錄高價成交個案。中原高級分區營業董事伍錦基表示，同屬將軍澳的屋苑慧安園2座低層H室，實用413方呎，2房間隔，以705萬元易手，實呎17070元，為屋苑2房首破700萬元成交。原業主2017年543.8萬元購入，帳面升161.2萬元或約30%。

另Q房網分店聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座極高層G室，實用653方呎，4房套單位，望海景，以1393萬元易手，實呎21332元，呎價創屋苑同類新高。原業主2007年5月以412.8萬元購入，帳面獲利逾2倍或980.2萬元。

「十優港姐」父親沽「龍牀盤」 賺兩成

市場消息指，屯門菁雋高層33室，實133方呎開放式間隔，以285萬元成交，實呎約21429元，呎價創項目新高，單位原由「十優港姐」麥明詩胞兄麥明山於2019年10月以213.6萬元購入，2020年1月以200萬元內部轉讓予其父麥卓生，以2019年購入價213.6萬元計，單位升值約71.4萬元或33%，但因持貨未滿3年，需付樓價10%、即28.5萬元額印稅，但除稅後料仍賺約43萬元或20%。

碧海業主殺細訂 再以948萬重售2房

西九四小龍之一荔枝角碧海藍天則錄得一宗準買家「撻訂」後單位重售個案。利嘉閣助理分區經理邱家仁表示，屋苑5座高層C室，實用499方呎，2房間隔，以948萬元沽出，實呎約18,998元。此單位於7月下旬曾以950萬元獲另一買家承接，惟該準買家因自己售出的物業被「撻訂」而被迫放棄購入上述單位。業主先殺細訂涉約20萬元後重新放售單位並獲新買家承接。原業主2007年以約289.8萬元購入，連「撻訂」帳面獲利約678.2萬元或約2.3倍。

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