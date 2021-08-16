本木旺中帶靜 設計洋溢東瀛風

明報記者 歐陽慧恩

攝影 曾憲宗

本木去年底以短期樓花形式開售，並於較早時入伙，由於項目距離佐敦港鐵站及彌敦道，只約兩分鐘步程，交通便利，即使步行至尖沙嘴亦只需數分鐘，住戶起居飲食便利，故開售時銷情理想，其中主打的開放式及1房單位，佔項目整體單位約65%，更幾乎於樓花期內沽清。本木目前已累沽約140伙，佔全盤單位總數逾八成，套現總金額近13.7億元。

2房2套連天台特色戶 區內罕見

目前，發展商展出其中兩個現樓示範單位，其中23樓A3室，實用面積511方呎，為2房2套房間隔，屬連天台特色戶，天台面積376方呎，同類間隔亦屬區內罕見。

單位客飯廳呈長形設計，開則方正，外連流線形露台，廳的牆身上方設燈槽，可令室內光線更均勻；單位採開放式廚房設計，廚櫃設多個光源位，方便住戶入廚時使用，同時亦附有一系列電器及煮食爐具。

至於主人睡房大窗則呈曲尺形設計，可遠望海景，景觀視線能遠至港島區。

同時，兩間房均設有新式入牆衣櫃，採用玻璃櫃門設計，內裏設置掛牆及坐地抽屜，方便住戶收納飾物及衣物，櫃內亦設有照明系統。

另單位的洗手間全設於睡房內，形成2套房格局，由於浴室牆身鋪砌了雲石磚，外觀雅致而耐用。至於單位入契天台則局部採用玻璃圍欄設計，令住戶能居高臨下飽覽佐敦及尖沙嘴市景，成為與親友共聚的活動場地。

天台局部設玻璃圍欄 居高臨下賞景

發展商另外亦展出一個3房3套間隔示範單位，為22樓A2室，實用750方呎，廚房設於客飯廳近大門位置，另一側位置特設凹位，可供放置儲物櫃或鞋櫃；雖然大廳呈長形設計，但因牆身上方設長燈槽，令單位內部亦擁有充足光線。三間睡房則分佈於單位兩則，其中一間睡房設曲尺形窗戶，可享多角度景觀，而主人房除設有入牆衣櫃外，套廁內亦設有落地儲物櫃，可擺放起居雜物。

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