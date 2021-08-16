馬泰陽：息低資金多 一手旺上旺

低息持續，吸引長線投資者入市，以免通關後樓價被搶得更高。綜合稅務局資料，反映投資者入市的15%新住宅印花稅首7個月達2177宗，按年急升約66.7%。不少境外買家亦趁通關前偷步入市港樓，反映外地買家入市的BSD買家印花稅個案首7個月錄490宗，按年升約25.6%。三項住宅辣稅個案首7個月累計宗數高達2895宗，按年大升約52.8%，可見樓市承接理想。

展望未來發展商推盤步伐料將更為積極，當中九龍區勢成新盤供應重鎮，根據本行資料研究部推算，估計今年8至12月九龍區將有逾9700伙全新盤單位有機會推出，佔全港逾2萬伙近五成，預期九龍區新盤交投將持續旺勢。

二手公屋成交顯著做好

除了私宅市場，在白居二效應下，二手公屋註冊量亦顯著做好。據土地註冊處資料顯示，7月錄230宗二手公屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊，較6月的63宗大增逾2.6倍，創有紀錄以來新高。

資助房屋交投熱，更頻錄破頂成交，一二手以至資助房屋市場多管齊下，樓市全面展升勢，預期樓價短期將破歷史高位。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]