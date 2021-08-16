布少明：水向低流 二手頻破頂

一手方面，近期新盤大戰再度爆發，矚目新盤認購反應踴躍，勢必錄得熱爆銷情。

整體樓市熾熱，連帶租務市場亦發力同步炒上。踏入傳統租務旺季，不少大專院校恢復實體授課，內地學生需提供在港住址證明予學校，故近月紛紛積極物色租盤。值得一提的是，在疫情之下，約九成內地生使用「遙距租樓」，即透過地產代理通過視頻睇片、睇VR、睇相等方式的個案承租物業。

7月份租盤預覽量急升

根據本公司統計，過去3個月查詢租務的內地客數量急彈6.8倍；至於美聯官方網站錄得的7月份租盤預覽量，較1月份數字上升20%，並佔整體買賣及租盤總預覽量增至三成水平，升幅顯著。

內地生來港租樓，明顯帶動毗鄰大學地區的住宅租務表現。今年首7個月，以本行促成的住宅租務個案與去年同期比較，鄰近香港科技大學的將軍澳區按年升幅達32.6%；香港理工大學所在的紅磡及香港公開大學所在的何文田區，住宅租務個案分別按年升近27%及約26%；此外，鄰近香港中文大學的沙田、馬鞍山及大埔區則上升約13.1%；另港島西區則升約12.3%，可見內地生來港對租務市場的影響力。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]