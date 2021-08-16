經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：內循環購買力驚人

【明報專訊】2014年佔中之後內地人到香港的數目已經減少，2019年反修例引發的社會事件再次令到內地人來港的數字急劇下降，自從去年新型冠狀病毒的出現，全世界國家的人員往來幾乎停頓！每一個國家基本上都是依賴自己本國的內循環，香港都是一樣。

最初疫情出現的時候，大家都會擔心香港的經濟會急劇下降，香港的零售、飲食、旅遊及服務行業等會嚴重受損；但經過這一年半的適應之下，香港人自己的內循環都能夠得到發揮，大部分的行業都能夠堅持下去從而得到曙光。再加上近年商舖的租金回落，使到從事零售、飲食及服務行業等反而經營得比較輕鬆，不用受到業主高昂租金的壓力。

目前仍然比較嚴峻的行業就是航空及旅遊，希望香港人盡快接種疫苗達致七成或以上，相信有條件及空間可以對外互相開放，這樣就可以令到各行各業都可以有機會見到曙光。近兩月香港的二手住宅成交略為減少，原因是上半年至今消耗不少購買力，再加上業主不斷調升價錢，買家的數量要時間累積及適應已上升了的價錢，樓價破頂已幾乎是鐵一般的事實，之後能夠上升多少已不設上限了。

每一次樓價的上升或破頂，香港人都會歸咎內地人來港置業令樓價火上加油，能夠來港置業的內地人大部分都是有實力的。加上近年中國的急速發展產生了很多超級富豪，這些內地人主要都是集中購買豪宅，而中小型物業的客源都是香港人主導。今次香港的樓價得以破頂，並非內地人的功勞，因為在這年半的疫情影響下，內地人來港購買物業的數量大幅減少，今次樓價的上升動力主要都是來自香港人的內循環，單是香港人龐大的購買力，已足以將樓價推升！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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