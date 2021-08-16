陳永傑：宜為兩年後加息做準備

【明報專訊】美國經濟甚為反覆，數據好壞不一，加息估計時早時遲，令市場更為混亂。聯儲局副主席克拉里達表示，美國經濟有望在明年底前達到上調聯邦基金利率目標的就業及通脹門檻，符合2023年加息預期。本港置業人士宜有心理準備。
克拉里達表示，阻礙勞動力供應因素漸消退，預計今年秋季美國就業職位將出現相當健康增長。如果出現他預測的情况，他肯定支持在今年稍後宣布放慢買債步伐。
克拉里達不諱言，通脹預期面臨上升風險，新冠變種病毒快速傳播，成為經濟下調風險，可能是近期全球國債孳息率下跌因由。目前對美國今年經濟增長預測，仍然是50年來經濟從衰退回歸到長期趨勢水平最快的一次。
美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德認為，美國通脹將是暫時的，但比大部份人預期更持久。明年通脹將在2.5％至3%，通脹會回落，但不會像許多人想像那麼快。談到聯儲局買債計劃，他指出：「到明年首季末，我們真的不再需要買債操作。」
達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭表示，聯儲局應盡快逐步削減債券購買計劃，這樣做將使局方未來在加息問題上，保持耐性方面更具彈性。如果7月、8月份就業數據繼續取得進展，聯儲局應盡快開始調整買債計劃。卡普蘭6月份曾指出，大多數官員認為，2023年可能是加息時機。
假如大多數聯儲局官員認為2023年是加息時機，本港置業人士宜早作打算，息口屆時會有上調可能。但如果美國通脹不太厲害及短暫，加息幅度有限，而且能夠加息也是反映美國經濟向好。