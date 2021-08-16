陳永傑：宜為兩年後加息做準備

克拉里達表示，阻礙勞動力供應因素漸消退，預計今年秋季美國就業職位將出現相當健康增長。如果出現他預測的情况，他肯定支持在今年稍後宣布放慢買債步伐。

克拉里達不諱言，通脹預期面臨上升風險，新冠變種病毒快速傳播，成為經濟下調風險，可能是近期全球國債孳息率下跌因由。目前對美國今年經濟增長預測，仍然是50年來經濟從衰退回歸到長期趨勢水平最快的一次。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德認為，美國通脹將是暫時的，但比大部份人預期更持久。明年通脹將在2.5％至3%，通脹會回落，但不會像許多人想像那麼快。談到聯儲局買債計劃，他指出：「到明年首季末，我們真的不再需要買債操作。」

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭表示，聯儲局應盡快逐步削減債券購買計劃，這樣做將使局方未來在加息問題上，保持耐性方面更具彈性。如果7月、8月份就業數據繼續取得進展，聯儲局應盡快開始調整買債計劃。卡普蘭6月份曾指出，大多數官員認為，2023年可能是加息時機。

假如大多數聯儲局官員認為2023年是加息時機，本港置業人士宜早作打算，息口屆時會有上調可能。但如果美國通脹不太厲害及短暫，加息幅度有限，而且能夠加息也是反映美國經濟向好。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]